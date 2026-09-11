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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, fuera del equipo ideal en la primera fecha de Champions; Olise sí estuvo presente

Luis Díaz, fuera del equipo ideal en la primera fecha de Champions; Olise sí estuvo presente

El colombiano, que estuvo presente en el triunfo por 5-1 de Bayern Múnich contra Bodø/Glimt; no fue tenido en cuenta para hacer parte del once ideal en Champions.

Por: EFE
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz Champions League
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich para la Champions League
AFP

La UEFA ha anunciado este viernes el primer equipo ideal de la Liga de Campeones 2026/2027, cuya primera jornada se disputó esta semana, y en él figuran tres españoles, Marc Bartra (Betis), Pau Torres (Aston Villa) Ferran Torres (París Saint-Germain), un jugador del Barcelona, Raphinha; y uno del Real Madrid, Thibaut Courtois.

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El primer "equipo de la semana", seleccionado por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, está formado por Thibaut Courtois (Real Madrid) en la portería, Serginho Dest (PSV), Marc Bartra (Betis), Pau Torres (Aston Villa) y Archie Brown (Fenerbahçe) en defensa; Martin Odegaard (Arsenall) y Martin Baturina (Como) en la zona de creación, y Michael Olisé (Bayern) y Ferran (PSG), Raphinha (Barcelona) y Ermedin Demirovic (Stuttgart) en ataque.

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Thibaut Courtois figura en el equipo por sus siete paradas de los ocho disparos que recibió en la victoria del Real Madrid contra el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.

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De Marc Bartra el informe destaca que "el líder defensivo del Betis demostró madurez táctica y dominio en el juego aéreo, marcando dos goles de cabeza para ayudar a su equipo a celebrar su regreso a la Liga de Campeones con una victoria en Lille".

Pau Torres "tuvo un impacto significativo en ambos extremos del campo, realizando ocho despejes —el máximo del partido— en su propia área, al tiempo que creó cuatro ocasiones y dio dos asistencias en el otro extremo, lo que permitió al Aston Villa imponerse al Club Brujas".

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Raphinha, capitán del Barcelona, "lideró la presión con una intensidad impresionante y realizó carreras por la espalda para crear peligro desde atrás, además de jugar entre líneas, rematando la faena con dos goles magníficos" ante el Feyenoord (5-1).

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Ferran Torres "logró su primer hat-trick con su nuevo club, el PSG, contra el Slovan de Bratislava, llamando la atención no solo por sus reacciones ante la portería, sino también por sus excelentes movimientos, que le permitieron estar en el lugar adecuado en el momento adecuado".

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