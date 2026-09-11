Samuel Martínez, el niño al que le pedían fotos por ser 'crack' y que soñaba jugar con Lionel Messi

Mucho antes de despertar el interés de Liverpool, Barcelona, Manchester United y otros clubes europeos, Samuel Martínez era un niño que prácticamente no se separaba de un balón.

Su padre, Jairo “El Indio” Martínez, exfutbolista profesional, y su madre, Victoria Valencia, contaron en entrevista exclusiva con Gol Caracol cómo comenzó la historia del joven colombiano que ahora se prepara para dar el salto al fútbol inglés.

“Desde que era bebé, lo primero que cogió fue un balón. Los regalos que le hacían en esa época, como muñecos, carros de control remoto y otras cosas, quedaban nuevos porque nunca los usaba. Siempre fue un balón, un balón, un balón en sus pies”, recordó Jairo.

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Incluso una bicicleta que recibió cuando era pequeño terminó prácticamente sin utilizarse.



“Le regalamos una bicicleta y quedó intacta, nueva. Nunca la usó. Siempre fue con un balón en sus piernitas”, agregó.

Jairo comenzó a trabajar con Samuel desde muy pequeño. Cuando tenía entre dos y tres años, empezó a enfocarse especialmente en la técnica y poco después encontró una característica que llamó su atención.

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“Comencé a pulirle la técnica, porque desde pequeño lo más importante es trabajar la técnica con los niños. Empezamos a trabajar y vi que golpeaba muy bien el balón”, explicó.

Las condiciones comenzaron a hacerse cada vez más evidentes cuando Samuel entró en las categorías infantiles.

“En todas las categorías en las que empezó a jugar, desde los 5, 6, 7 y 8 años, siempre mostraba, siempre marcaba diferencia”, señaló su padre.

Samuel Martínez, campeón con Selección Colombia Sub-17 - Foto: Conmebol

Samuel comenzó a formarse en el club Talento GB, fundado por integrantes de su familia, y desde los cinco o seis años empezó a participar en torneos.

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Victoria recuerda especialmente un episodio ocurrido en Bugalagrande, cuando un desconocido se acercó para pedirle una fotografía del pequeño futbolista.

“Me dijo: ‘Señora, ¿me deja tomarle una foto?’. Yo le respondí: ‘¿Cómo así que una foto, si está tan chiquito?’. Él me dijo: ‘Esto en 15 años va a valer plata’”, recordó.

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Desde entonces, el fútbol siguió ocupando un lugar central en la vida de Samuel. Su gran referente internacional fue Lionel Messi, mientras que en Colombia encontró inspiración en James Rodríguez y Luis Díaz.

“Samuel siempre ha sido hincha de Messi. En diciembre pedía siempre balones y camisetas del Barcelona con el número 10”, contó Victoria.

Además, la familia acostumbraba escribir sus sueños en pequeños papeles. Uno de los que Samuel repetía era especialmente significativo.

“Él colocaba la nómina del Barcelona jugando Samuel junto a Messi”, recordó su madre.

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James y Luis Díaz también fueron referentes para el joven. “James, por la técnica y las asistencias, y Lucho, porque es rápido, desequilibrante y busca los duelos”, explicó Victoria.

Con los años, aquel sueño comenzó a tomar forma. El Sudamericano terminó siendo una de las plataformas que confirmó sus condiciones y, posteriormente, llegaron las llamadas de numerosos clubes.

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“Samuel siempre trabajó por su sueño y su objetivo, y lo pudo ratificar con el Sudamericano, en el que salimos campeones”, señaló Victoria.

Ahora, el niño que solo quería tener un balón en los pies está a las puertas de cumplir uno de sus mayores objetivos: continuar su carrera en Liverpool.