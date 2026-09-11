¿Por qué Álvaro Montero no juega con Boca Juniors vs. Central Córdoba, por Liga de Argentina?

Este viernes 11 de septiembre, Boca Juniors se enfrenta a Central Córdoba por el duelo correspondiente a la novena jornada de la Liga Argentina.

No obstante, a diferencia de lo que venían siendo los encuentros pasados; dentro de las principales novedades en el onceno titular del cuadro 'xeneize' destacó la ausencia de Álvaro Montero.

Y es que, el guardameta colombiano, quien incluso había hecho presencia en el duelo frente a Sao Paulo por Copa Sudamericana; para este juego no estuvo ni convocado por su entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

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¿Por qué Álvaro Montero no juega con Boca Juniors vs. Central Córdoba?



La decisión de no incluir a Montero dentro del listado de convocados para este compromiso, pasaría por un tema personal del 'cafetero'.

Esto, debido al fallecimiento de su abuela entre semana. Y, a pesar de que Álvaro sí hizo presencia en el duelo con los brasileños entre semana; este fue un acto de responsabilidad y pertenencia por el club, pues, aún conociendo la lamentable situación, decidió atajar y de qué manera.

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“Antes del partido (contra Sao Paulo) falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una gran actuación”, fueron las palabras de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena finalizado el encuentro contra el cuadro 'tricolor', en el que el 'cafetero' mantuvo el arco en cero, teniendo una lúcida presentación bajo los tres palos en La Bombonera.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026 Getty Images

Sin embargo, para este partido contra Central Córdoba, el colombiano no alcanzó a estar, mientras se encuentra en días de licencia, debido a dicha situación con su familiar.

Se espera que para el cruce con Sao Paulo, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana; el guardameta colombiano sí haga presencia y sea figura como lo ha venido siendo en los recientes encuentros bajo los tres palos del 'azul y oro'.

