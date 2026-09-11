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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Miguel Ángel Borja le llegó compañero de 'lujo' a América de México; viene de Europa

A Miguel Ángel Borja le llegó compañero de 'lujo' a América de México; viene de Europa

Hace un par de minutos, las 'águilas' confirmaron la tan esperada noticia de este mercado. Y es que, proveniente del Wolverhampton, ya viste la casaca amarilla.

Por: EFE
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Miguel Borja festejando anotación con Al Wasl, por la liga de Emiratos Árabes.
Miguel Borja festejando anotación con Al Wasl, por la liga de Emiratos Árabes.
Foto: X de @AlWaslSC.

El América mexicano anunció este viernes la contratación del uruguayo Santiago Bueno como refuerzo para el torneo de Apertura 2026.

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"Bienvenido a las Águilas Santiago Bueno, quien llega cedido al equipo", escribió el América en sus redes sociales en un mensaje que acompañó de una fotografía del jugador.

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Bueno tiene 27 años y proviene del Wolverhampton Wanderers inglés, equipo en el que estuvo desde el año 2023.

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El nacido en Montevideo inició su carrera en el Peñarol de su país en el 2016, equipo del que pasó al Barcelona B de la liga española, del que luego fue cedido al Peralada.

Jugó para el Girona entre 2019 y 2023.

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Santiago Bueno siguió proceso en las selecciones menores uruguayas con la sub'17 y la sub'20, con la que jugó un Sudamericano en el 2017.

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El defensa, excompañero del seleccionado Raúl Jiménez en el Wolverhampton, es un elemento que puede ser utilizado en la zaga central, en la que se distingue por su fortaleza y buen juego aéreo, ya que mide 1.90 metros de estatura.

También puede ser utilizado en el centro del campo como apoyo en la recuperación de la pelota.

Bueno llega para suplir la baja de su compatriota Sebastián Cáceres, quien hace unas semanas fue vendido al Celta de la liga española.

El defensa central reforzará al equipo dirigido por su compatriota Guillermo Almada que marcha en el primer lugar del Apertura con 16 puntos y que en la octava jornada del certamen se medirá al campeón Cruz Azul este sábado.

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