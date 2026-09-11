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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A Cali le salió cara invasión de hinchas contra Bucaramanga; Dimayor anunció fuertes sanciones

A Cali le salió cara invasión de hinchas contra Bucaramanga; Dimayor anunció fuertes sanciones

Hace un par de minutos, la Dimayor publicó una resolución, en la que dio a conocer las sanciones y determinaciones finales de lo sucedido en Palmaseca, por la octava jornada de Liga.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Hinchas del Cali armando problema en el estadio Palmaseca.
Hinchas del Cali armando problema en el estadio Palmaseca.
Foto: Pantallazo.

Hace un par de minutos, la Dimayor emitió un comunicado a través de sus canales oficiales, en donde divulgó y dio a conocer las respectivas sanciones y resoluciones de los diferentes casos disciplinarios que se presentan en el fútbol colombiano.

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Y justamente, uno de los casos que más ha dado de qué hablar y en el que estaba puesta la lupa del juzgado, fue el de la invasión a la cancha de los hinchas del Deportivo Cali en el estadio Palmaseca, para el encuentro frente a Atlético Bucaramanga, correspondiente a la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026. Esto, el pasado 30 de agosto.

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“La Dimayor resolvió sancionar al Club Profesional Deportivo Cali S.A. (“Cali”) con dos (2) fechas de suspensión parcial de plaza como se delimita a continuación: (Tribuna Sur Baja Sectores 4, 5 y 6)”, indicó inicialmente el comunicado del máximo organismo del fútbol colombiano, dejando claro que el combinado ‘azucarero’ no podrá contra con hinchada en las tribunas especificadas.

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Sin embargo, eso no es todo, pues al equipo caleño también le va a tocar alistar el bolsillo, debido a la fuerte sanción económica impuesta por la Dimayor: “También se debe pagar una multa de (8) SMLMV equivalentes a catorce millones siete mil doscientos cuarenta pesos ($14.007.240) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 8ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026, entre el Club Profesional Deportivo Cali S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A”.

¿Le van a dar los tres puntos a Bucaramanga?

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Dentro del texto, la Dimayor confirmó una denuncia por parte del cuadro ‘leopardo’, en la que pedía los puntos debido a la falta de garantías en el estadio Palmaseca, durante el compromiso: “Hay denuncia de partido formulada por el Club Atlético Bucaramanga S.A. (“Bucaramanga”) en contra del Club Profesional Deportivo Cali S.A., frente al partido disputado por la 8ª Fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2026, al considerar que en el desarrollo del encuentro deportivo hubo falta garantías y con ello se acredita la infracción descrita en el literal h) del del artículo 83, del CDU de la FCF”.

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No obstante, a pesar de la denuncia, en la resolución decidieron mantener el empate 1-1 final, que da un punto tanto para ‘azucareros’, como para los ‘búcaros’.

“Se determina 1. Declarar la improcedencia de la denuncia interpuesta por carecer de fundamento factico. 2. Confirmar la validez del resultado deportivo obtenido en el campo de juego y el desarrollo del encuentro conforme a la programación oficial emitida por la DIMAYOR, en el partido disputado por la 8ª Fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2026”, concluyó el comunicado.

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