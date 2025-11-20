Vea el gol de Luis Sinisterra en Juventude vs. Cruzeiro por el Brasileirao

Este jueves, por la fecha 34 del Brasileirao, Cruzeiro se vio las caras en condición de visitante con Juventude en el Estadio Alfredo Jaconi, donde igualaron 3-3 con cuota colombiana en el conjunto de Belo Horizonte.

Los locales se fueron adelante en el marcador a los 8 minutos gracias a un gol de Marcelo Hermes, mientras que Gabriel Taliari puso el 2-0 a los 16 de juego. Sobre los 41 minutos apareció Luis Sinisterra para Cruzeiro: tras un centro desde el costado izquierdo de William Oliveira, el exjugador de Once Caldas conectó de cabeza para mandarla a guardar. Este es su segundo tanto del 'cafetero' con la camiseta de la ‘bestia negra’.

En la parte complementaria, Cruzeiro llegó a la igualdad por intermedio de Kaio Jorge (53’), pero Taliari nuevamente puso en ventaja a Juventude, aunque esta no pudo mantenerse, pues el mismo Kaio dejó las cosas 3-3 a los 85’.



Vea el gol de Luis Sinisterra con Cruzeiro en el Brasileirao

Juventude 2x1 Cruzeiro



⚽️ Luis Sinisterra

🥾 William



🏆 Brasileirão Série A | 34ª rodada pic.twitter.com/omcgW59qc6 — ‏ؘ (@_Bruxo66_) November 20, 2025