Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Luis Sinisterra en Juventude vs. Cruzeiro por el Brasileirao

Vea el gol de Luis Sinisterra en Juventude vs. Cruzeiro por el Brasileirao

El extremo colombiano dijo presente en la red contraria con su equipo en un partido lleno de goles que terminó con un vibrante 3-3 en condición de visitante.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de nov, 2025
Luis Sinisterra, jugador colombiano al servicio del Cruzeiro
@luissinisterra/Instragam

