Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cuándo y dónde jugará Bolivia el repechaje al Mundial 2026; fechas, rivales y estadio

Cuándo y dónde jugará Bolivia el repechaje al Mundial 2026; fechas, rivales y estadio

Este jueves la selección de Bolivia conoció su camino para buscar la clasificación al Mundial 2026, pero tendrá que vencer a dos equipos antes si quieres estar en la cita orbital del próximo año.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Selección Bolivia
Selección Bolivia jugará repechaje Mundial 2026 con Surinam e Irak - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad