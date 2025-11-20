Cuándo y dónde jugará Bolivia el repechaje al Mundial 2026; fechas, rivales y estadio

La selección de fútbol de Bolivia ya conoce a sus dos rivales en el repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026: una semifinal contra Surinam y, en caso de victoria, una final contra Irak, tras el sorteo realizado este jueves en Zúrich.

La Verde, que ha disputado tres Mundiales en su historia, buscará una cuarta participación contra Surinam, que pese a estar a menos de 3.000 km de Bolivia y geográficamente en Sudamérica, ocupa uno de los puestos de la CONCACAF, confederación de Norteamérica, de Centroamérica y del Caribe.



Cuándo y dónde jugará Bolivia el repechaje al Mundial 2026

Luego del sorteo realizado en Zurich el seleccionado sudamericano conoció que se medirá a Surinam inicialmente y según la prensa del Altiplano dicho duelo será el jueves 26 de marzo de 2026. En caso de ganarle al cuadro de Concacaf se enfrentará a Irak, el 31 de marzo.

Según 'El Deber', el estadio que albergará los dos compromisos de repechaje al Mundial 2026 será el Akron, en Guadalajara (México). Aquel escenario deportivo tiene una capacidad de 49.850 espectadores en las tribunas, pero lo que más resalta es que queda en una ciudad que tiene altura, no al igual que La Paz o El Alto, pero sí está a 1.500 sobre el nivel del mar.

Con ese panorama, Bolivia espera imponerse a Surinam e Irak para volver a un certamen orbital de la FIFA luego de 32 años de ausencia. La última vez que estuvieron en este torneo de selecciones fue en Estados Unidos 1994.



La Selección Bolivia jugará el repechaje intercontinental en busca de un cupo al Mundial 2026 AFP

Publicidad

La antigua colonia neerlandesa, que históricamente ha nutrido a la 'Oranje' con algunos grandes jugadores de la potencia europea, sueña ahora con su primera clasificación a un Mundial.

En caso de superar a Surinam, Bolivia tendrá que enfrentarse en la final a Irak, que al tener mejor ranking FIFA, está exenta de disputar las semifinales. Los Leones de Mesopotamia sólo han disputado una edición, la de 1986 en México.

Publicidad

Bolivia, que participó en los Mundiales 1930 y 1950 sin necesidad de clasificar, solo ha disputado una edición a través del proceso de clasificación: fue precisamente en Estados Unidos, en 1994, cuando la selección estaba dirigida por el recientemente fallecido entrenador español Xabier Azkargorta.

En el otro camino del repechaje intercontinental, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo en la final por un boleto al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.