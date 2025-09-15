Síguenos en::
Luis Sinisterra anotó su primer gol con Cruzeiro; sufrió Santiago Arias y cayó Bahía

Este lunes, Cruzeiro se llevó una valiosa victoria en su visita al Bahía con gol incluido del colombiano Luis Sinisterra, quien llegó hace poco procedente del Bournemouth.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:38 p. m.
Luis Sinisterra es nuevo fichaje del Cruzeiro, de Brasil.
Luis Sinisterra es nuevo fichaje del Cruzeiro, de Brasil.
Foto: X de Cruzeiro.

