“Luis Díaz y la Selección Colombia no están entre los favoritos al Mundial 2026”

La Selección Colombia cerró el 2025 con dos triunfos 2-1 sobre Nueva Zelanda y 3-0 contra Australia, con la clasificación al Mundial 2026 y de paso con buenas sensaciones por el alto nivel de la mayoría de sus jugadores, especialmente por su principal figura: Luis Díaz.

Sin embargo, aunque 'Lucho' pasa por un buen momento con el Bayern Múnich, en Alemania no le tienen confianza ni a él, ni a la 'tricolor' en su participación en el certamen orbital de la FIFA que se jugará en Estados Unidos, México y Canada, entre junio y julio del próximo año.



En Alemania no ven a la Selección Colombia favorita en el Mundial 2026

Este jueves luego de que los jugadores internacionales se unieran a los entrenamientos del Bayern Múnich, en el diario 'Bild' realizaron una nota sobre lo que le espera a sus estrellas en el torneo de la FIFA y entre los que tienen como posibles candidatos, no incluyeron a Luis Díaz y sus compañeros.

"Todos los jugadores del Bayern de Múnich se han clasificado en sus respectivos países. Por lo tanto, casi todos los jugadores dirigidos por el entrenador Vincent Kompany (39) tienen la oportunidad de convertirse en campeones del mundo, al menos en teoría", comenzaron diciendo en este escrito.

Pero luego de eso dieron el listado de jugadores que sí serán protagonistas con sus selecciones en el Mundial 2026, y los que no. Desafortunadamente a Luis Díaz lo incluyeron en los que no son candidatos. "Minjae Kim (Corea del Sur), Alphonso Davies (Canadá), Josip Stanisic (Croacia), Konrad Laimer (Austria), Luis Díaz (Colombia) y Nicolas Jackson (Senegal) no figuran entre los favoritos para el trofeo dorado", a pesar de eso, en territorio teutón son conscientes que "es muy probable que sus seleccionadores nacionales los convoquen para el torneo".



Luis Díaz con la Selección Colombia - Foto: AFP

En cuanto a los futbolistas y países a los que sí les tienen confianza en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, señalaron que "Michael Olise (23) y Dayot Upamecano (27), tienen prácticamente asegurada su plaza en el Mundial, tras haber sido titulares habituales en sus selecciones nacionales recientemente. Lo mismo ocurre con los alemanes Joshua Kimmich (30), Jamal Musiala (22, recuperándose de una fractura de peroné), Jonathan Tah (29), Aleks Pavlovic (21), Serge Gnabry (30) y Leon Goretzka (30), así como con el capitán de Inglaterra, Harry Kane (32). Incluso se considera a estas estrellas como candidatas al título".

Lo cierto es que por ahora las miradas de la Selección Colombia, de Luis Díaz, se pondrán en el sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, para conocer los rivales en la fase de grupos y en que países y ciudades jugarán sus compromisos.