Escándalo en Italia; presidente de un gigante de la Serie A será juzgado por un grave delito

Escándalo en Italia; presidente de un gigante de la Serie A será juzgado por un grave delito

El directivo de uno de los equipos más importantes de Italia fue imputado por delitos relacionados con la contratación de jugadores, por lo que será enjuiciado en 2026.

Por: EFE
Actualizado: 20 de nov, 2025
Presidente del Napoli será juzgado por falsedad en documentos

AFP
Presidente del Napoli será juzgado por falsedad en documentos
AFP

