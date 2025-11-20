"Con las cifras que cobra James Rodríguez, el tema no sería tan sencillo en la Liga MX"

El futuro de James Rodríguez vuelve a ser protagonista en el mercado internacional. Luego de confirmarse que no seguirá en las filas del Club León —equipo al que llegó como fichaje estelar a comienzos de 2025 procedente del Rayo Vallecano— el panorama del volante cucuteño se volvió incierto. Las expectativas eran altas, pero las cosas no salieron como se esperaba para el ‘10’ de la Selección Colombia, quien no renovará contrato con ‘la fiera’. Por esta razón, deberá encontrar un nuevo equipo en los próximos meses para llegar a punto con la ‘tricolor’ al Mundial de 2026, una cita que podría marcar su última participación en Copas del Mundo.

Aunque su rendimiento en México dejó estadísticas respetables, su aporte no fue suficiente para garantizar su continuidad. En León esperaban un impacto más sostenido, mientras que James buscaba un proyecto con mayor estabilidad deportiva y emocional, un aspecto clave en su desempeño reciente.

¿James Rodríguez seguirá en la Liga MX?

James Rodríguez, en el partido entre la Selección Colombia y Australia Foto: AFP

En los últimos días, diversos rumores han surgido en torno al próximo destino del jugador. Se ha hablado tanto de la posibilidad de que continúe en la Liga MX como de un salto a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. Sin embargo, su nombre ya fue descartado para llegar al Orlando City y al Toronto FC, dos de los equipos que inicialmente sonaron como posibles alternativas.



En diálogo con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, el periodista mexicano Raúl Ortiz analizó el tipo de club en el que podría encajar mejor el futbolista de 34 años.

“Lo emocional que es James, de pronto cuando perdieron mundial de clubes, vino abajo, 14 contribuciones de gol, da sensación otra clase de club, Pumas, un histórico, lo que me dicen es que Juárez que va a continuar”, dijo inicialmente Ortíz.

Uno de los equipos que aparece en el radar es Pumas, actualmente dirigido por Efraín Juárez, muy recordado en Colombia tras coronarse campeón de Liga y Copa Colombia con Atlético Nacional en 2024 en donde coincidió con Álvaro Angulo, también el club universitario

El periodista agregó: “James sonado para Pumas, antes de llegar a León (…) ha llegado muy bien (Álvaro) Angulo. es determinante, mucha calidad, James tiene su carácter, es un jugador de selección, más que de club. En América están enfocados en otro tipo de volante (…) Pumas puede ser opción para James, ha traído de renombre, en su momento tuvo a Dani Alves, le vendría bien, con las cifras que cobra James no es tan sencillo”.

En León se especula que Rodríguez cobra alrededor de cinco millones de dólares al año.



Números de James Rodríguez

Con el conjunto de Guanajuato, Rodríguez Rubio registró cinco goles y nueve asistencias en todas las competiciones, sumando un total de 2.559 minutos en cancha. Números que, aunque positivos, no bastaron para asegurar su permanencia. Ahora, con la necesidad de mantenerse en ritmo competitivo rumbo al Mundial, su futuro deberá definirse pronto.