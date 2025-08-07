Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este jueves 7 de agosto, la tercera jornada de la Leagues Cup se terminó de disputar con varios encuentros, entre ellos, New York RB vs. Juárez. El encuentro terminado en un empate 1-1 con gol del colombiano Óscar Estupiñán para el conjunto mexicano.
A los 87 minutos, Jairo Torres envivó un centro desde la derecha y el 'cafetero' se elevó y metió tremendo cabezazo que no pudo detener el arquero Anthony Joseph Marcucci Jr.
Vea el gol de Óscar Estupiñán en New York RB vs. Juárez, en Leagues Cup
⚽️ ¡Gol de los Bravos! Desde Cali, Colombia, llegó Óscar Estupiñán to equalize the game in New Jersey 🤯— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025
🔴 @NewYorkRedBulls 1⃣-1⃣ @fcjuarezoficial 🐎
🏆 #LeaguesCup2025 📺 https://t.co/8vYAxbGRcz pic.twitter.com/Ga6hIhoyjp
Publicidad