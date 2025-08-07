Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Óscar Estupiñán en New York RB vs. Juárez, en Leagues Cup

Vea el gol de Óscar Estupiñán en New York RB vs. Juárez, en Leagues Cup

El delantero colombiano Óscar Estupiñán anotó el gol de Juárez en el empate 1-1 con New York RB, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Leagues Cup. ¡Tremendo cabezazo!