Este jueves 7 de agosto, la tercera jornada de la Leagues Cup se terminó de disputar con varios encuentros, entre ellos, New York RB vs. Juárez. El encuentro terminado en un empate 1-1 con gol del colombiano Óscar Estupiñán para el conjunto mexicano.

A los 87 minutos, Jairo Torres envivó un centro desde la derecha y el 'cafetero' se elevó y metió tremendo cabezazo que no pudo detener el arquero Anthony Joseph Marcucci Jr.

Vea el gol de Óscar Estupiñán en New York RB vs. Juárez, en Leagues Cup