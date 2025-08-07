Publicidad

Susto en la Vuelta a Burgos: así quedó Nairo Quintana, tras fuerte caída en la etapa 3

En la tercera jornada de la Vuelta a Burgos 2025, el colombiano Nairo Quintana no empezó de la mejor manera por culpa de una caída en los primeros kilómetros.