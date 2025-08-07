"Benditos 20 segundos que pasan una y otra vez por mi cabeza; no hay duda que seremos campeonas"

Pasan los días y las figuras de la Selección Colombia femenina siguen haciendo su duelo, ese desahogo, luego de la final perdida en la Copa América 2025 a manos de Brasil tras una trepidante tanda de penaltis en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito en Ecuador. De las últimas en dejar una reflexión fue Linda Caicedo, autora de un gol y pase gol en la definición contra las 'canarinhas'.

La delantera y 'crack' del Real Madrid femenino usó sus redes sociales para escribir unas sentidas palabras, repasando lo fue el campeonato continental y esos segundos en los que casi llega el primer título de la 'tricolor'. Linda Lizeth, nominada en las últimas horas al trofeo Kopa en la rama femenina, sostuvo que esto quedará como aprendizaje y que no tiene ninguna duda que vendrán éxitos en el futuro; serán campeonas.

"Pasan los días y te das cuenta lo que realmente significó esta Copa América, benditos 20 segundos que pasan una y otra vez por mi cabeza, pero siempre he dicho que todo en esta vida es un aprendizaje, ya sea de tristeza o de completa felicidad", comenzó escribiendo Linda en su perfil de Instagram.

Linda Caicedo, jugadora de la Selección Colombia femenina FCF

A continuación, la número '18' de la Selección Colombia femenina agradeció el apoyo y aliento constante de los que estuvieron apoyándolas desde el "primer minuto". Envió un mensaje para sus compañeras en la 'amarilla' y para todo el 'staff'.

"Quiero agradecerles a mis compañeras, al cuerpo técnico y a todos esos seres que estuvieron con nosotras desde el primer minuto, no hay duda del crecimiento tan lindo e importante que hemos conseguido y tampoco hay duda de que seremos campeonas. ¡Gracias Dios por todo!", terminó por escribir la delantera vallecaucana en la red social anteriormente citada.

Recordemos que tras un 4-4 en los 90 reglamentarios y en el tiempo extra, el título de la Copa América femenina 2025 se definió en los penaltis. Brasil terminó imponiéndose 5-4, ganando así su novena corona y dejando a la 'tricolor' a puertas de su primera.