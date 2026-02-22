Vea el gol de Rafael Santos Borré en Internacional vs. Ypiranga, en el campeonato Gaucho

Publicidad
El colombiano Rafael Santos Borré fue figura en la goleada 4-0 de Internacional de Porto Alegre sobre Ypiranga, en la semifinal del Campeonato Gaucho.
A los siete minutos, el barranquillero definió picando la pelota luego de un gran pase filtrado.
🇨🇴⚽️ Así fue el golazo de Rafael Santos Borré en el triunfo de Internacional de Porto Alegre 4-0 sobre Ypiranga en la semifinal del Torneo Gaucho.— FutbolHoy (@FutbolHoyCol) February 21, 2026
Sexta anotación en ocho partidos jugados en lo que va del año para el colombiano.
pic.twitter.com/FJCXOsm53M