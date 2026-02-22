Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Rafael Santos Borré en Internacional vs. Ypiranga, en el campeonato Gaucho

Vea el gol de Rafael Santos Borré en Internacional vs. Ypiranga, en el campeonato Gaucho

Internacional de Porto Alegre goleó 4-0 a Ypiranga, en la semifinal del torneo Gaucho y el colombiano Rafael Santos Borré se reportó con un gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de feb, 2026
Rafael Santos Borré fue figura en el clásico de Porto Alegre
Rafael Santos Borré fue figura en el clásico de Porto Alegre
Foto: X/@SCInternacional

