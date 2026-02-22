El colombiano Rafael Santos Borré fue figura en la goleada 4-0 de Internacional de Porto Alegre sobre Ypiranga, en la semifinal del Campeonato Gaucho.

A los siete minutos, el barranquillero definió picando la pelota luego de un gran pase filtrado.

Vea el gol de Rafael Santos Borré en Internacional vs. Ypiranga, en el campeonato Gaucho