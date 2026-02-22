Parte médico del Real Madrid sobre Linda Caicedo; se encienden las alarmas en la Selección Colombia

Linda Caicedo tuvo un cumpleaños distinto a lo imaginado. Convocada para la jornada 21 de la Liga F, la colombiana apenas pudo disputar cuatro minutos en el duelo del Real Madrid ante el Tenerife. Un golpe en el rostro le provocó molestias en un ojo y obligó a su salida por precaución. El club confirmó después que no reviste gravedad.

El partido recién comenzaba cuando Caicedo intentaba entrar en ritmo. En una jugada que terminó con la expulsión de Yerliane Moreno, la delantera recibió un manotazo que la dejó visiblemente incómoda. Se llevó la mano al ojo, el juego se detuvo unos instantes y el cuerpo médico ingresó para atenderla mientras el estadio contenía la respiración.

Intentó continuar. Regresó al campo, probó unos segundos más, pero la molestia no cedía. El cuerpo técnico prefirió no forzar y ordenó el cambio. Alba Redondo ingresó en su lugar, en una decisión marcada por la prudencia.

Desde el club insistieron en que se trató únicamente de un golpe que generó irritación momentánea, sin lesión estructural. La evolución marcará su disponibilidad en los próximos días, aunque el parte inicial es tranquilizador.



En paralelo, Sandie Toletti y Naomie Feller quedaron bajo observación médica tras el encuentro. Por ahora no se han comunicado detalles adicionales sobre sus respectivas situaciones.

Para Caicedo fue un cumpleaños con sobresalto y sin oportunidad de celebrar en el marcador. El susto pasó rápido. La imagen que queda no es la del golpe, sino la de una salida preventiva que evitó males mayores.