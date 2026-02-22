Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz le ganó el mano a mano a Yerson Mosquera; Crystal Palace 1-0 Wolverhampton

Daniel Muñoz le ganó el mano a mano a Yerson Mosquera; Crystal Palace 1-0 Wolverhampton

Crystal Palace venció al Wolverhampton con un agónico gol de Evan Guessand. Daniel Muñoz y Yerson Mosquera tuvieron vibrante duelo en la Premier League.

Por: EFE
Actualizado: 22 de feb, 2026
Daniel Muñoz y Yerson Mosquera.
Getty Images.

