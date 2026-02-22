Síguenos en:
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026, tras la etapa 5: Iván Romeo, campeón

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026, tras la etapa 5: Iván Romeo, campeón

El español Iván Romeo se quedó con el título de la Vuelta a Andalucía 2026. Juan Diego Quintero fue el mejor colombiano de la competencia.

Por: EFE
Actualizado: 22 de feb, 2026
Iván Romeo, campeón de la Vuelta a Andalucía 2026.
Iván Romeo, campeón de la Vuelta a Andalucía 2026.
Getty Images.

