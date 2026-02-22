Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026, tras la etapa 5: Iván Romeo, campeón

El ciclista español Iván Romeo, del Movistar Team, se proclamó este domingo vencedor de la Vuelta a Andalucía/Ruta del Sol tras disputarse la quinta y última etapa, ganada por el británico Tom Pidcock, entre La Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena (Córdoba), sobre un recorrido de 160 kilómetros.

El corredor del Q36.5 Pro Cycling Team se impuso en la meta cordobesa con un tiempo de 3h43.52, mientras que Romeo cruzó la línea de llegada a 12 segundos, margen suficiente para asegurar el triunfo en la general y darle a España una victoria que no se producía desde 2017, cuando fue campeón Alejandro Valverde.

Pidcock animó la jornada con un ataque a falta de cinco kilómetros para la meta, en el segundo paso por el alto de la Primera Cruz, donde fue bonificado con tres segundos, llegando a poner en riesgo el liderato del vallisoletano.

Sin embargo, Romeo supo interpretar la carrera, reguló esfuerzos y no asumió riesgos en el descenso, evitando que el británico ampliara su ventaja.



El campeón olímpico y mundial de bicicleta de montaña logró así su segunda victoria de etapa en la Ruta del Sol, tras la conseguida en Torredelcampo en 2025, resultado que le permitió ascender al tercer puesto de la general, por detrás del noruego Andreas Leknessund, segundo a siete segundos, y del propio Romeo, que le aventajó en 27.

El campeón de España se hizo con el liderato en la segunda etapa, disputada en Otura, y lo defendió con solvencia hasta el final de la prueba.

La etapa decisiva estuvo marcada por una fuga inicial protagonizada por el danés Julius Johansen (UAE), el noruego Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) y el neerlandés Milan Vader (Q36.5), que alcanzaron una ventaja máxima de 2:20 y dominaron las metas volantes de Montemayor y Montilla.

La escapada fue neutralizada en el primer ascenso a la Primera Cruz, donde se produjeron las bonificaciones, mientras que en el descenso se retiró tras una caída el francés Christophe Laporte (Visma), primer líder de la carrera.

En el último paso por el puerto, Pidcock volvió a atacar con fuerza, coronó en solitario y se lanzó al descenso para buscar la victoria de etapa, acompañado únicamente por el suizo Jan Christen, sin lograr poner en peligro el liderato de Romeo, que se coronó vencedor final de la 72ª edición de la Vuelta a Andalucía/Ruta del Sol.



Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026, tras la etapa 5