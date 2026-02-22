Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta al Algarve 2026, tras la etapa 5: Juan Ayuso, campeón

Clasificación general de la Vuelta al Algarve 2026, tras la etapa 5: Juan Ayuso, campeón

Este domingo, el español Juan Ayuso selló su título en la Vuelta al Algarve 2026 con una victoria en la última jornada. Daniel Felipe Martínez quedó en el Top-10.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de feb, 2026
Comparta en:
Juan Ayuso, campeón de la Vuelta al Algarve 2026.
Juan Ayuso, campeón de la Vuelta al Algarve 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad