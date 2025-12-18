Vea el gol del 'Cucho' Hernández en Real Murcia vs. Real Betis, en la Copa del Rey

Este viernes, en el estadio Enrique Roca, Real Betis visitó a Real Murcia por los 32avos de final de la Copa del Rey. El colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue protagonista al abrir la cuenta para los 'verdiblancos' en la primera parte.

A los 30 minutos, Hernández fue el encargado de cobrar un tiro penalti. Su remate fuerte y de pierna derecha fue certero y venció al arquero Diego Piñeiro pese a que adivinó el lado.

Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández: