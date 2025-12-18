Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Vea el gol del 'Cucho' Hernández en Real Murcia vs. Real Betis, en la Copa del Rey

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández abrió la cuenta para el Real Betis en su visita al Real Murcia. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Cucho Hernández celebrando su gol en Real Murcia vs. Real Betis.
Real Betis.

