“Wilmar Roldán es el mejor árbitro que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos 10 años”

El arbitraje colombiano no pasa por su mejor momento, lo que ha derivado en que varios referís hayan perdido terreno en torneos internacionales de la FIFA, como ha quedado evidenciado en los últimos años.

Para muchos, el mejor silbato colombiano es Wilmar Roldán, quien, a sus 45 años, se mantiene vigente, aunque no ha estado exento de algunas polémicas.

"En Colombia ha habido muy buenos árbitros"

Óscar Julián Ruiz. Foto: Colprensa

Una voz autorizada para hablar del arbitraje en Colombia es Óscar Julián Ruiz, quien durante 18 años fue considerado el mejor árbitro del país, siendo nominado como el mejor referí del continente. Además, en 2010 fue nombrado el tercer mejor árbitro de la década por la IFFHS, igualado con Pierluigi Collina y solo por detrás de Lubos Michel y Markus Merk.



Actualmente, Óscar Julián Ruiz está radicado en Egipto, donde ejerce la función de presidente de la comisión de árbitros, cargo que alterna con su labor como instructor de la FIFA.

De momento, Ruiz se encuentra pasando unos días en Colombia para disfrutar de las fiestas de fin de año con sus seres queridos. En diálogo con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el nacido en el Meta destacó que no tiene pensado a futuro asumir un rol administrativo en el arbitraje colombiano, principalmente por razones familiares.

“Nunca he tenido vinculado administrativo, técnico con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), además que no me interesa sé que no me lo van a proponer mi madre y padre después de los hechos que ocurrieron años atrás me pudieron ese favor. Estoy tranquilo y habrá mucha capaz en ayudar a contribuir al arbitraje en Colombia”, dijo inicialmente Óscar Julián Ruiz.

Óscar Julián Ruiz, exárbitro colombiano. Foto: Colprensa.

Por otro lado, Javier Hernández, director de Gol Caracol, le consultó sobre quién considera que es el mejor árbitro en la actualidad en Colombia, dado que en declaraciones anteriores se había decantado por Wilmar Roldán.

“Lo ratifico, y más con el arbitraje que hizo ayer, es el mejor árbitro, que ha tenido los últimos 10 años el fútbol colombiano, uno de los mejores de América y uno de los mejores del mundo”, comentó Ruiz.

En cuanto a las afirmaciones de Roldán, quien se considera el mejor juez de la historia en Colombia, dijo: “Lo único cierto es que en Colombia ha habido muy buenos árbitros, marcar a una persona como el mejor sería desconocer a Omar Delgado, ‘Chato’ Velázquez, ‘Mecato’ Aristizábal, John Jairo Toro, Armando Pérez Hoyos, Jesús Díaz, Henry Cervantes, Rafael Sanabria, Wilson Ramírez, José Borda, que no fueron internacionales, pero que pitaron más de 300 partidos (…) para mí, uno de los mejores ese disco José Joaquín Torres, ya ha marcado un poquito antes y después a nivel internacional”.

Sobre si se considera el mejor árbitro colombiano de todos los tiempos, aseguró que: “Los seres humanos no nos declaramos santos, sino nos proclamamos. Dejemos que los demás proclamen”.