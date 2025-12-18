Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa en la Copa de Portugal

Este miércoles, por la quinta ronda de la Copa de Portugal, Luis Javier Suárez tuvo acción con el Sporting de Lisboa, con el que reportó en la red contraria para darle el empate 2-2 a su equipo y forzar el partido al alargue.

Luego de que se sancionara un penalti a favor del Sporting —que tardó más de 14 minutos en revisión por el VAR—, el delantero de la Selección Colombia tomó la pelota e hizo efectivo el cobro para darle un respiro a los ‘leones’.



Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting