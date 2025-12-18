Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa en la Copa de Portugal

Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa en la Copa de Portugal

El delantero colombiano volvió a marcar en la red contraria; esta vez, su nueva víctima fue el Santa Clara, en la quinta ronda de la Copa de Portugal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting de Lisboa.
Sporting de Lisboa.

