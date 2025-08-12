Falcao García y la respuesta a generosa oferta que recibió en España; “se niega a bajar”

Falcao García disfruta de sus vacaciones por estos días junto a su familia, entre Europa y Estados Unidos, pero de reojo está pendiente a su futuro deportivo, aún con el deseo de seguir activo y de volver al fútbol internacional.

Por eso, aunque existe hermetismo en cuanto a dónde jugará la temporada que viene tras su salida de Millonarios, donde estuvo por un año, el único club con el que fue relacionado, por el momento, fue con el Real Murcia, de la Tercera División de España.

Aunque hace algunos días se generó mucha expectativa y se hablaba de pasos importantes en la negociación entre Falcao y el modesto club español, todo se vino abajo en las últimas horas y de esa manera lo plasmaron en la prensa de Murcia.



La oferta que Falcao rechazó en España

El medio ‘Onda Regional’, que ha brindado la información detallada de la negociación, señaló que ya es “fallido” el fichaje del colombiano por el Real Murcia, elenco que también se había fijado en el italiano Mario Balotelli.

“El caso de Radamel Falcao es parecido. Ya en el crepúsculo de su carrera, aún se niega a bajar varios peldaños. De ahí se negativa a aceptar la oferta generosa planteada por Felipe Moreno”, informaron sobre el esfuerzo económico que harían por tenerlo.

Falcao García, jugador de Millonarios. COLPRENSA.

Y es que en el Real Murcia eran consciente que tener a un jugador con el reconocimiento, la experiencia y la calidad del ‘Tigre’ les traería muchas “entradas de espectadores en Nueva Condomina cada día de partido”, pero al final eso no sucederá.



¿Qué pasará con el futuro de Falcao?

Tras su dura salida de Millonarios, donde no logró llegar a una final y pelear por el título de la Liga BetPlay del fútbol colombiano, el delantero samario decidió tomarse un respiro junto a su familia, se le ha visto en Europa recibiendo homenajes del Mónaco, Porto y Atlético de Madrid, pero a la espera de ofertas que estén a su altura.

“El colombiano va a meditar su futuro, con calma. No quiere precipitaciones y estudiará todas las ofertas que reciba durante las próximas semanas. El Murcia queda fuera de su radar y de sus intenciones”, cerraron explicando en el citado medio español sobre la decisión final de Falcao García para la temporada que se avecina en Europa.