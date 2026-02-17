Síguenos en:
Vea el golazo de Juan Fernando Quintero, con River Plate; se 'estrenó' en Copa Argentina

Vea el golazo de Juan Fernando Quintero, con River Plate; se 'estrenó' en Copa Argentina

El paisa volvió a figurar con el cuadro 'millonario', anotando importante gol en la Copa Argentina, este martes, frente a Ciudad de Bolívar. Vea aquí la anotación.

Por: EFE
Actualizado: 17 de feb, 2026
Editado por: Gol Caracol
Juan Fernando Quintero, mediocampista y capitán de River Plate, celebra su gol contra Gimnasia
Juan Fernando Quintero, mediocampista y capitán de River Plate, celebra su gol contra Gimnasia
Getty Images

