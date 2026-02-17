Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay I 2026, después de Jaguares 3- Santa Fe 1

En la tarde y noche de este martes 17 de febrero se siguió jugando la séptima fecha de la Liga Betplay I 2026 del fútbol colombiano, que tuvo como resultados el triunfo contundente y sin objeciones de Jaguares por un 3-1 sobre Santa Fe, que ya comienza a preocupar a los aficionados y el empate 1-1 entre Alianza y Cúcuta Deportivo y Valledupar. Tras esa igualdad, el entrenador Hubert Bodhert dejó el banquillo de los vallenatos.

La programación se completará este miércoles, con un partido de quilates entre Junior de Barranquilla y América de Cali, que será a las 7:30 de la noche, en la cancha del estadio Metropolitano.

La fecha estuvo movida y con hechos noticiosos como el despido del DT Flabio Torres de Boyacá Chicó. La derrota 2-1 frente a Fortaleza, en Techo, fue el detonante para la decisión de los directivos en cabeza de Eduardo Pimentel.

Millonarios le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay I-2026. X de @MillosFCoficial

Cabe destacar que Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto, que empataron 1-1, son los dos primeros de la tabla con 14 puntos, seguidos por Deportes Tolima, con 12 unidades.



Dentro de los resultados relevantes hay que hablar de la victoria de Deportivo Cali sobre Atlético Nacional por la mínima diferencia, y el triunfo de Millonarios 2-1 en su duelo con Llaneros, en El Campín.

Resultados de la séptima fecha:

Millonarios 2- Llaneros 1

Medellín 1- Pereira 1

Pasto 1- Internacional 1

Tolima 2- Once Caldas 1

Cali 1- Atlético Nacional 0

Fortaleza 2- Boyacá Chicó 1

Alianza 1- Cúcuta 1

Jaguares 3- Santa Fe 1

Tabla de posiciones

1. Internacional 14 puntos

2. Pasto 14 puntos

3. Tolima 12 puntos

4. Bucaramanga 10 puntos

5. América 10 puntos

6. Cali 10 puntos

7. Once Caldas 10 puntos

8. Fortaleza 10 puntos

9. Jaguares 10 puntos

10 Nacional 9 puntos

11. Junior 9 puntos

12. Llaneros 9 puntos

13. Águilas 8 puntos

14. Millonarios 8 puntos

15. Santa Fe 7 puntos

16. Medellín 6 puntos

17. Boyacá Chicó 4 puntos

18. Pereira 3 puntos

19. Cúcuta 3 puntos

20. Alianza 3 puntos