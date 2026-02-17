Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay I 2026, después de Jaguares 3- Santa Fe 1

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay I 2026, después de Jaguares 3- Santa Fe 1

Este martes se registraron un empate entre Alianza y Cúcuta Deportivo, además de la caída de Santa Fe en su visita a la ciudad de Montería. Los rojos no jugaron un buen compromiso.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 17 de feb, 2026
Acción del duelo entre Santa Fe vs. Jaguares, por la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa.

