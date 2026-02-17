La Liga BetPlay 2026-I cobró un técnico más; ya son cinco entrenadores los que dijeron adiós

Este martes 17 de febrero, Alianza FC y Cúcuta Deportivo se enfrentaron en Valledupar, por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026.

No obstante, lo que al final sería solo un empate más para el equipo de Hubert Bodhert, terminaría en su destitución por la falta de buenos resultados; algo que ya venía ‘sonando’ con fuerza horas antes del encuentro.

En redes sociales se hablaba mucho de una posible salida del entrenador de 54 años, en caso de que no ganar justamente el duelo contra los ‘motilones’. Y al final, tras el 1-1 con Cúcuta, Bodhert selló su adiós de Alianza FC.

“La Institución informa a la opinión pública, a nuestros aficionados y a los medios de comunicación que el profesor Huberth Bodhert no continuará como Director Técnico de Alianza Valledupar”, indicó de entrada el reciente comunicado que emitió el equipo, a través de sus redes sociales, confirmando la noticia que estaba rondando desde hace un par de días.



Además, el conjunto de Valledupar le agradeció al estratega cartagenero, quien duró varios partidos al mando del equipo: “Expresamos nuestro sincero agradecimiento al profesor Bodhert por su compromiso, profesionalismo y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del equipo. De igual manera, extendemos nuestro reconocimiento a su Cuerpo Técnico, por la entrega y el respeto con el que representaron nuestros colores”.

“Hoy cerramos esta etapa con gratitud por el camino recorrido y por el aporte realizado a nuestra Institución. Les deseamos éxitos en los nuevos retos que emprendan y que el fútbol les siga brindando grandes satisfacciones“, concluyó Alianza FC su comunicado.

Cabe destacar que el cartagenero no es el único que ha tenido que despedirse de los banquillos en este semestre, pues a la lista se suman Hernán Torres (Millonarios), Nelson 'Rolo' Flórez (Cúcuta), Alexis Márquez (Jaguares) y Flabio Torres (Boyacá Chicó).

