Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vinícius Júnior: "Los racistas son, ante todo, cobardes; nada de lo ocurrido es nuevo en mi vida"

Vinícius Júnior: "Los racistas son, ante todo, cobardes; nada de lo ocurrido es nuevo en mi vida"

El brasileño se refirió a la polémica por racismo, que vivió en el duelo de este martes frente a Benfica, enfatizando en las polémicas palabras recibidas por Gianluca Prestianni.

Por: AFP
Actualizado: 17 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Vinícius Júnior en duelo con Real Madrid, por Champions.
Vinícius Júnior en duelo con Real Madrid, por Champions.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad