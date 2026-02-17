Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Gianluca Prestianni no merece volver a jugar la Champions"; sigue polémica por acto racista

"Gianluca Prestianni no merece volver a jugar la Champions"; sigue polémica por acto racista

Tras la reciente polémica del argentino con Vinícius Júnior; Kilian Mbappé alzó la voz y se refirió a la compleja situación, declarando que son necesarias medidas.

Por: EFE
Actualizado: 17 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Vinícius Júnior en disputa con Gianluca Prestianni, por Champions League.
Vinícius Júnior en disputa con Gianluca Prestianni, por Champions League.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad