Deco, acompañado por el coordinador del área de fútbol, Bojan Krkic, ha calificado con "un diez" su satisfacción con la plantilla. "Hemos hecho prácticamente todo lo que queríamos y ha sido el primer año en el que hemos podido planificar con tranquilidad y antelación", ha valorado el director deportivo.

Krkic, por su parte, ha comentado que Flick ya expresó al final de la pasada campaña el deseo de probar a Raphinha en el centro del ataque y que, con su rendimiento, el brasileño "ha demostrado que es un nueve", algo que "no hace pensar" en fichar a otro jugador en esta demarcación en verano.

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Sobre la cesión de Ronald Araujo al Liverpool, Deco ha valorado que "lo principal es verlo contento" y que, si finalmente el club inglés ejerce la opción de compra, la operación "habrá salido bien" para todas las partes. "Y un poco de dinero tampoco nos iría mal", ha bromeado.

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Asimismo, el director deportivo ha defendido la distribución de los minutos de Flick con Rodrigo Hernández: "No es un tema del que preocuparse, el míster ha administrado muy bien los esfuerzos de los jugadores en los últimos años".



Barcelona sporting director Deco asked which signing he wanted and regrets the most not having completed: "Luis Díaz" [@CatalunyaRadio] pic.twitter.com/GNOHjlNdxv — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 18, 2026

Y también ha negado que exista "malestar" en el club con Frenkie de Jong por la gestión de sus lesiones y ha recordado que "las decisiones se toman de manera consensuada con el departamento médico".

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Por último, preguntado por qué fichaje lamentó más no haber logrado, Deco ha nombrado al colombiano Luis Díaz por delante del argentino Julián Álvarez y el portugués Bernardo Silva.

Y es que, antes de su llegada al Bayern Múnich, hay que recordar que el colombiano estuvo cerca de fichar por el conjunto 'culé'. No obstante, las condiciones nunca se dieron y, con un poco de presión por parte del guajiro, al final, en Liverpool terminaron cediendo para venderlo al cuadro 'bávaro' de Alemania.