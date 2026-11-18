Con la colombiana Linda Caicedo como una de las mejores jugadoras de la cancha, el Real Madrid femenino selló una importante victoria 3-1 sobre el Inter de Milán en el estadio Alfredo Di Stéfano, en duelo correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Women’s Champions League 2026-27. La atacante vallecaucana - que volvió a lucir la cinta de capitán - desequilibró constantemente por la banda y fue determinante en el desenlace del duelo, al provocar el penalti que liquidó el encuentro en el tiempo añadido.

El equipo dirigido por Pau Quesada salió decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial, pese a la intensa lluvia que cayó en la noche de la capital española. Tras un tanto invalidado por fuera de lugar al minuto 9, y una clara aproximación de Linda Lizeth al 25', la apertura del marcador llegó al 28' por intermedio de la neerlandesa Lineth Beerensteyn, quien aprovechó un rebote dentro del área para adelantar a las 'merengues'.

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El panorama parecía inclinarse definitivamente a favor de las locales al minuto 42, cuando la árbitra húngara Katalin Kulcsár, tras revisar la acción en el VAR, expulsó a Karólína Lea Vilhjálmsdóttir por una fuerte entrada. Sin embargo, pese a jugar con diez futbolistas, el cuadro italiano sorprendió al filo del descanso en el Alfredo Di Stéfano con una anotación de Michela Cambiaghi tras un tiro de esquina que igualó las acciones.

Linda Caicedo en Real Madrid vs. Inter de Milán en juego de la Champions League femenina. AFP

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En la etapa complementaria, Linda y compañía asumieron el control total de la posesión frente a un Inter replegado. La exDeportivo Cali y figura de la Selección Colombia femeninaestuvo cerca de desequilibrar el marcador al minuto 66 tras controlar un balón filtrado, pero la guardameta Cecilía Rán Rúnarsdóttir evitó la caída de su pórtico en el mano a mano.



Pero la insistencia blanca tuvo premio al minuto 85, cuando la delantera danesa Signe Bruun conectó un certero cabezazo a la salida de un córner para devolverle la ventaja a las dueñas de casa.

Ya en el tiempo de descuento, cuando las 'nerazzurri' buscaban el tanto del empate, Linda 'coronó' su destacada actuación encabezando una incursión ofensiva dentro del área en la que fue derribada por la defensa rival, provocando la pena máxima que permitió al conjunto español sentenciar el 3-1 definitivo sobre Inter de Milán y asegurar tres puntos vitales en el certamen del 'viejo continente'.