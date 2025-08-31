Actualizado: agosto 31, 2025 05:54 p. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior Vea la asistencia de Luis Muriel, en la MLS; el colombiano está 'on fire' con Orlando City
Este domingo 31 de agosto, La Galaxy se enfrentó con Orlando City, por el duelo correspondiente a la MLS, de Estados Unidos.
Y, por parte de los 'morados', Luis Fernando Muriel nuevamente volvió a ser protagonista, poniendo una asistencia que lo deja como una de las claves de gol en su equipo.
Esta vez, a los sesenta minutos de partido, el colombiano le dejó una pelota servida a Martín Ojeda, quien remató frente al arco y definió el 1-0 final del partido.
#LeaguesCup2025 ¡GOLAZO DE MARTÍN OJEDA PARA IGUALAR EL PARTIDO PARA @OrlandoCitySC!— MLS Español (@MLSes) August 31, 2025
Asistencia de Luis Muriel, y zurdazo imparable del argentino para el 1-1. pic.twitter.com/RRgOQ9WBMy