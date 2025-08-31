Publicidad

Vea la asistencia de Luis Muriel, en la MLS; el colombiano está 'on fire' con Orlando City

El colombiano sigue 'finito' en el fútbol norteamericano, siendo nuevamente protagonista, este domingo, en el duelo contra LA Galaxy, por la MLS. Vea AQUÍ su asistencia.