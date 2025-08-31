Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Miguel Ángel Russo preocupa por su estado de salud, tras reveladora imagen durante partido

Miguel Ángel Russo preocupa por su estado de salud, tras reveladora imagen durante partido

El estratega argentino protagonizó una de las imágenes más virales de la jornada, en este domingo, durante el triunfo de Boca Juniors por Liga.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.
Foto: AFP.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 31, 2025 05:35 p. m.