Miguel Ángel Russo preocupa por su estado de salud, tras reveladora imagen durante partido

Este domingo 31 de agosto, Boca Juniors venció por 0-2 a Aldosivi, por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga de Argentina.

No obstante, más allá de los goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia que le terminaron dando el triunfo al ‘azul y oro’, hubo una imagen que se robó las miradas de todos durante el compromiso, con Miguel Ángel Russo como principal protagonista.

Y es que, durante la primera parte, cuando las cámaras lo enfocaron, el entrenador de Boca Juniors se vio haciendo un intento por mantener la mirada en el terreno de juego; sin embargo, de a poco fue cerrando los ojos hasta quedar dormido. Eso sí, solo por un par de segundos, pues nuevamente volvió a abrirlos, centrándose en el partido.

Evidentemente, esta situación no fue pasada por alta en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron preocupados por el estado de salud de Miguel Ángel Russo, quien ha pasado percances médicos en el último tiempo.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca, SE QUEDÓ DORMIDO EN MEDIO DEL PARTIDO. pic.twitter.com/N9RahG6OLi — Real Time (@RealTimeRating) August 31, 2025

“No debería estar ahí. Se entiende que es su vida, lo que quiere hacer, pero lamentablemente estaría mejor en su casa con su familia y alentando al equipo desde afuera”, “qué triste ver a Miguel así. Entiendo que quiera mantenerse en actividad con lo que más le gusta hacer que es dirigir, pero alguien de su familia debería protegerlo y el club tiene que entender que esta exposición no le hace bien” y “no se dan cuenta que está enfermo, ¿qué necesidad de mostrarlo?”, fueron algunos de comentarios que se pudieron leer en redes.