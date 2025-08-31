“A la Selección Colombia le conocemos sus debilidades, la presión hay que dárselas a ellos"

En Bolivia se tienen confianza de cara al partido contra la Selección Colombia en Barranquilla, el próximo jueves 4 de septiembre, y mientras preparan ese compromiso de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, uno de sus referentes le metió picante a lo que será el encuentro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Se trata del experimentado arquero Carlos Lampe, quien atendió a la prensa en las últimas horas y decidió mostrar la tranquilidad que hay en 'la verde', a pesar del clima, el rival y lo que hay en juego para ambos -uno clasificar directamente y el otro buscar el repechaje-.



Carlos Lampe le mete presión a la Selección Colombia

El reconocido arquero boliviano dijo inicialmente que hay esperanza en poder estar en el Mundial de 2026, por lo que reiteró que "estamos muy cerca de cumplir un objetivo y nada más lindo y satisfactorio que eso", pero seguido a eso dejó la "presión" a nuestra 'tricolor', que es la que debe hacer respetar su casa y buscar el cupo al certamen orbital que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el próximo año.

"Entonces, creo que hay que darles la presión a ellos, a los colombianos y nosotros llegar más tranquilos al partido", dijo de forma contundente Carlos Lampe, quien además confesó que han estudiado bien al equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo: "Conocemos su fortaleza y sus debilidades, entonces creo que hemos venido trabajando bien y enfocados en ese partido".

Bolivia vs Colombia - Foto: AFP

Para terminar, el experimentado arquero boliviano (38 años) se refirió al balón con el que se jugará Colombia vs Bolivia, en el Metropolitano, diferente al que usan cuando ellos son locales, sin el adicional de la altura y todo un clima distinto para él y sus compañeros.

"Es más liviano, se mueve más. Para patear es mucho mejor porque va firme la pelota, pero para atajar es más complicada, pero así son todas las pelotas hoy en día", contó Carlos Lampe sobre la esférica que tendrá el duelo del próximo jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla.



Colombia vs Bolivia, hora y dónde ver EN VIVO el partido de Eliminatorias Sudamericanas

El duelo entre la 'tricolor' y la 'verde' está programado para este jueves 4 de septiembre, a las 6:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquila), por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Dicho compromiso se podrá ver a través de Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión), en nuestra APP de Ditu, en www.golcaracol.com y todas las plataformas digitales de Gol Caracol.

Colombia vs Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas - Foto: AFP

Cabe recordar que luego de ese encuentro entre bolivianos y colombianos, nuestro combinado nacional viajará a Maturín para el enfrentamiento con Venezuela (martes 9 de septiembre), que será también a las 6:30 p.m. y de igual manera se podrá ver en nuestras pantalla digitales y por televisión.