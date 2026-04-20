Vea la atajada de Álvaro Montero en San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield; dio de qué hablar en Argentina

La fecha 15 de la Liga de Argentina continuó con sus emociones este lunes 20 de abril y dejó un empate 0-0 entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield. El arquero colombiano Álvaro Montero fue figura en 'El Fortín' con una gran atajada que fue tendencia en redes sociales.

San Lorenzo armó un contrataque, lanzando un pase en profundidad para Rodrigo Auzmendi, quien metió un remate por arriba. Montero, que estaba un poco salido de su arco, logró manotear la pelota que posteriormente se estrelló en el travesaño.

Vea la atajada de Álvaro Montero en San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield