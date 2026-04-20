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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la atajada de Álvaro Montero en San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield; dio de qué hablar en Argentina

Vea la atajada de Álvaro Montero en San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield; dio de qué hablar en Argentina

Este lunes, San Lorenzo y Vélez Sarsfield igualaron 0-0 en la Liga de Argentina y en parte fue por la gran actuación del arquero colombiano Álvaro Montero. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Álvaro Montero, arquero colombiano de Vélez Sarsfield.
Álvaro Montero, arquero colombiano de Vélez Sarsfield.
X de @Velez

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