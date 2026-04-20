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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crystal Palace, con Muñoz y Lerma, ayudó al Tottenham, pero provocó descenso de Wolverhampton

Crystal Palace, con Muñoz y Lerma, ayudó al Tottenham, pero provocó descenso de Wolverhampton

Este lunes, Crystal Palace empató 0-0 con el West Ham United, dejando con vida al Tottenham y sentenciando el descenso de Wolverhampton.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Daniel Muñoz en Crystal Palace vs. West Ham United.
Daniel Muñoz en Crystal Palace vs. West Ham United.
Getty Images.

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