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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Club defiende a jugador de Argentina por confusión en polémicas declaraciones contra Colombia Sub-17

Club defiende a jugador de Argentina por confusión en polémicas declaraciones contra Colombia Sub-17

Julio Coria fue el jugador que se viralizó por sus fuertes palabras contra Colombia, tras perder la final del Sudamericano Sub-17, sin embargo, un compañero pagó los platos rotos por error en la transmisión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Julio Coria fue el jugador que tuvo polémicas declaraciones contra Colombia, sin embargo, su compañero Felipe Echenique se llevó los insultos, tras grave confusión de nombres.
Julio Coria fue el jugador que tuvo polémicas declaraciones contra Colombia, sin embargo, su compañero Felipe Echenique se llevó los insultos, tras grave confusión de nombres.
Archivo.

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