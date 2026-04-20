Club defiende a jugador de Argentina por confusión en polémicas declaraciones contra Colombia Sub-17

La final del Sudamericano Sub-17 dejó mucho más que el título de Colombia sobre Argentina. Además de la goleada 0-4 en Paraguay, el partido terminó envuelto en polémica por unas declaraciones que rápidamente se viralizaron y generaron indignación. Sin embargo, con el paso de las horas, se conoció que hubo un error clave que terminó afectando a un futbolista que no tenía nada que ver.

Durante la transmisión oficial del compromiso, el autor de las declaraciones —Julio Coria— fue identificado erróneamente como Felipe Echenique, juvenil del Club Atlético Lanús. Este fallo en la gráfica provocó una ola de críticas en redes sociales contra el jugador equivocado, quien incluso recibió mensajes de odio y amenazas.

Ante esta situación, Lanús reaccionó con un comunicado contundente en defensa de su futbolista. “Club Atlético Lanús expresa su más enérgico respaldo a nuestro jugador juvenil Felipe Echenique, quien en las últimas horas ha sido injustamente señalado”, manifestó la institución, dejando en claro su postura frente a lo sucedido.



El club explicó que todo se originó por un error televisivo: “se viralizaron en distintos medios y redes sociales manifestaciones que, de manera incorrecta, fueron adjudicadas a Echenique durante la transmisión oficial del partido, tratándose de un error de identificación”. Con esto, la entidad granate buscó aclarar que su jugador no tuvo ninguna responsabilidad en la polémica.

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El impacto de la confusión no fue menor. Según detalló el propio Lanús, el joven futbolista fue blanco de ataques en plataformas digitales. “Echenique ha sido objeto de agravios, hostigamiento y amenazas en sus redes sociales, situaciones que repudiamos de forma categórica”, enfatizó el comunicado.

Además, el club hizo un llamado directo a frenar este tipo de comportamientos y a mejorar el manejo de la información: “instamos a la responsabilidad en el tratamiento de la información y solicitamos el cese inmediato de cualquier manifestación de odio hacia nuestro jugador”.

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Finalmente, Lanús dejó en claro que acompañará al futbolista en todos los frentes tras lo ocurrido: “Felipe cuenta con todo el acompañamiento institucional, humano y legal de nuestra entidad”, reafirmando su compromiso con el bienestar del juvenil y con los valores formativos del club.