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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Iván Ramiro Córdoba, orgulloso de Luis Díaz; “dará muchos años de alegrías a Colombia”
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Iván Ramiro Córdoba, orgulloso de Luis Díaz; “dará muchos años de alegrías a Colombia”

El capitán de la Selección Colombia en el título de Copa América 2001, Iván Ramiro Córdoba, habló en exclusiva con Gol Caracol sobre el presente de la 'tricolor', de 'Lucho' y hasta de los defensas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Luis Díaz Selección Colombia
Luis Díaz con la Selección Colombia - Foto:
AFP

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