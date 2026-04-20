Iván Ramiro Córdoba, orgulloso de Luis Díaz; “dará muchos años de alegrías a Colombia”

A 50 días del inicio del Mundial 2026, con la expectativa alta por la Selección Colombia y con Luis Díaz brillando en el Bayern Múnich, Iván Ramiro Córdoba, capitán y autor de la 'tricolor' en la final del título de la Copa América 2001, habló de lo que se viene para los dirigidos por Néstor Lorenzo, del apoyo de los hinchas, y por supuesto de la actual figura de nuestro país, el guajiro.

Para iniciar, el otrora defensor central de nuestro combinado nacional y de equipos como Inter de Milán (Italia), San Lorenzo (Argentina) y Atlético Nacional, envió un mensaje para el reto de la Copa del Mundo que se aproxima para nuestro equipo.

"Hay que creerle al proceso, absolutamente. Yo lo he dicho en algunas circunstancias: todos los que hablamos no hacemos que la selección juegue bien o mal. Ellos son los más conscientes de cómo están, de lo que tienen que mejorar y de que tienen al frente una responsabilidad muy grande, con todo un país detrás de ellos. ¿Qué nos toca a nosotros? Apoyarlos. Porque si ellos sienten nuestro apoyo, esa energía positiva —yo lo viví— es lo más lindo que uno puede sentir cuando salta a la cancha y percibe el respaldo de la gente. Uno se hace matar por cada balón", aseguró de entrada Iván Ramiro Córdoba.

La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia. AFP

Luego, Córdoba no dudó en mostrarse feliz por el presente de Luis Díaz en el Bayern Múnich, y mucho más tras las grandes presentaciones contra el Real Madrid, en los cuartos de final de la Champions League. "Con 'Lucho' es muy bacano, porque eso le da a uno un orgullo muy chévere. Estando en Europa, saber que va y juega en San Siro, en el Bernabéu o en cualquier estadio con esa categoría es hermoso. Yo creo que serán muchos los años que nos dará alegrías. Ojalá este año logre ser campeón de Champions, jugando una final con el Bayern, y marcando diferencia", destacó el histórico jugador de nuestra Selección Colombia.



Luis Díaz marcó un golazo con Bayern Múnich en la Champions League frente al Real Madrid en el Allianz Arena. Getty Imágenes

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Acá más respuestas de Iván Ramiro Córdoba con Gol Caracol:

*El apoyo a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo

"Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos en este Mundial 2026: no volver cada situación un tema de discordia, como si fuera un juicio final. Dejemos eso para cuando termine el Mundial; ahí analizamos. Pero ahora estamos en el Mundial y hay que apoyar".

*¿Qué se siente levantar la Champions, en caso de que Luis Díaz lo consiga?

"Es muy lindo levantar la 'orejona'. Desde que llegué al Inter era lo que más te pedían: la Champions League. Eran 45 años sin ganarla. Ganarla, y sobre todo pensar que tuvimos cinco años sin conseguir títulos, fue un proceso hermoso que se culminó de la mejor forma con el triplete. Eso me permitió quedar en la historia del fútbol mundial y, sobre todo, en la de los hinchas del Inter".

Iván Ramiro Córdoba celebra con Inter de Milán la Champions League AFP

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*¿Qué defensa de la Selección Colombia actual se parece a usted?

"Yo creo que Davinson Sánchez, por su físico, su fortaleza, su velocidad y su juego aéreo. Solo que yo le envidio mucho la altura que él tiene; yo era muy pequeño, 1.73 de estatura, demasiado bajo para esa posición. Pero me encanta cómo está jugando Davinson. A diferencia de muchos otros jugadores —no hablo solo de la selección—, es un jugador que con el tiempo ha mejorado aún más. Parece que todavía tiene un margen grande, y eso es increíble. Llega en gran forma y eso le da seguridad a nuestra selección. Tener un central de esas condiciones es muy importante".

*¿Cuál debe ser la dupla de centrales en el Mundial 2026?

"Lucumí es un central que a mí me gusta mucho también. Yo creo que con esa pareja como titulares, con todo el respeto por el profe, que es quien toma las decisiones y debemos acatar todos, hay seguridad, y eso le permite al equipo hacer un buen juego".