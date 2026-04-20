"Los jugadores de Selección Colombia Sub-17 ni se imaginan lo grande que consiguieron con el título"

Nuestra Selección Colombia Sub-17 entró a la historia del deporte de nuestro país al conseguir el título del Sudamericano de la categoría disputado en Paraguay, venciendo a Brasil y Argentina, en semifinal y final, respectivamente, un logro que se suma a otros que ha conseguido la 'tricolor', como la Copa América 2001, en la que Iván Ramiro Córdoba fue el capitán y autor del gol de la definición, por lo que es voz autorizada siempre para referirse al combinado nacional.

En una charla con Gol Caracol en Bogotá, el exjugador antioqueño felicitó a los jóvenes futbolistas que le dieron esa alegría al país, y de paso los motivó a que sigan por esa senda en sus carrera.

"Absolutamente, qué orgullo. Aprovecho para felicitarlos porque han hecho algo que todavía ni se imaginan lo grande que es. Es muy lindo para todas las generaciones que vienen detrás. Muy bueno para ellos, porque esto les da fuerza para seguir trabajando como lo vienen haciendo y mejorar, porque después de esto, obviamente, vienen las exigencias y es normal", aseguró de entrada Iván Ramiro Córdoba.

Por la misma línea, el histórico de nuestra Selección Colombia motivó a los jugadores de la Sub-17 ya que para él "cuando se es campeón de un Sudamericano y se clasifica a un Mundial, hay que ir allá a hacer una participación destacada e ir por el título, ¿por qué no?".



La Selección Colombia juega la final del Sudamericano Sub-17 contra Argentina Cortesía de Conmebol

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Por otro tema, y vinculado a la parte dirigencial y de management deportivo que hace actualmente, Córdoba se refirió a las polémicas declaraciones de un futbolista argentino, y de la altura que mostraron los nuestros en sus palabras luego de ser campeones. "Hablemos de la comunicación. Yo escuché a los chicos y, nada más después de la final de ayer, viendo las entrevistas de allá y acá, saber cómo comportarse en esas situaciones es importante. De eso también depende cómo nos observan los equipos donde nos gustaría jugar. Ahí tenemos que transmitir una cierta profesionalidad y seguridad para esos clubes", cerró diciendo el capitán de la 'tricolor' en el título de la Copa América 2001.



Así fue el camino de la Selección Colombia campeona del Sudamericano Sub-17

La 'tricolor' dirigida por el DT Fredy Hurtado estuvo en el grupo A y fue de menos a más en el certamen internacional de Conmebol disputado en Paraguay. En la fecha 1 empató 0-0 con Ecuador, luego venció 1-0 a Chile, cayó 2-0 con Uruguay y cerró la primera fase derrotando 2-0 a la anfitriona.

Ya en semifinales la Selección Colombia Sub-17 tuvo que medirse a Brasil, a la que sorprendió con efectividad y siendo muy pragmática para vencerla con un contundente 3-0.

La Selección Colombia celebra su título en el Sudamericnao Sub17 2026, en Paraguay Conmebol

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En la gran final la 'tricolor' tenía una dura prueba frente a Argentina, otra de las potencias del fútbol sudamericano, pero los de Fredy Hurtado mostraron tenacidad y decisión durante el compromiso en Luque, Paraguay, y en la Cancha Conmebol golearon 4-0 a la albiceleste, para conseguir el segundo título en la historia de nuestro país en el Sudamericano Sub-17. El primero había sido en el año 1993.