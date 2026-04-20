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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Los jugadores de Selección Colombia Sub-17 ni se imaginan lo grande que consiguieron con el título"
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"Los jugadores de Selección Colombia Sub-17 ni se imaginan lo grande que consiguieron con el título"

Iván Ramiro Córdoba, campeón y capitán de la Copa América 2001 con la Selección Colombia, no ocultó su felicidad luego de que la 'tricolor' ganara el Sudamericano Sub-17 goleando 4-0 a Argentina.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Selección Colombia Sub-17 Sudamericano 2026
Selección Colombia Sub-17 celebra título del Sudamericano Sub-17 2026 - Foto:
Conmebol

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