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Gol Caracol  / Iván Ramiro Córdoba y su nueva faceta con el fútbol; su mirada, en el proceso de formación

Iván Ramiro Córdoba y su nueva faceta con el fútbol; su mirada, en el proceso de formación

El histórico Iván Ramiro Córdoba habló con Gol Caracol sobre su nuevo proyecto, vinculado siempre al fútbol, en el que pondrá toda su experiencia como futbolista y recientemente como dirigente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Iván Ramiro Córdoba
Iván Ramiro Córdoba, exfutbolista colombiano - Foto:
Getty Images

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