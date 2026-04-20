Iván Ramiro Córdoba y su nueva faceta con el fútbol; su mirada, en el proceso de formación

Iván Ramiro Córdoba es un histórico de nuestra Selección Colombia y también del fútbol de nuestro país, consiguiendo 17 títulos en su carrera, cuatro de ellos a nivel internacional, entre los que destacan la Copa América 2001 y la Champions League 2010.

Y ya retirado el otrora defensor central antioqueño se ha dedicado a la dirigencia, especialmente en Italia con el Monza FC, pero decidió sumarse a un nuevo proyecto que busca orientar, apoyar y ayudar a los jóvenes futbolistas en su proceso de crecimiento personal y deportivo.

Iván Ramiro Córdoba ahora hace parte de 'La Industria IRC', de los mismos creadores de 'La Industria INC', reconocida marca que representa a grandes cantantes de nuestro país, por lo que ahora "buscan revolucionar el management deportivo en Colombia, llevando al fútbol la misma visión estratégica que ha posicionado a estos artistas en los escenarios más grandes del mundo".

¿Qué motivó el nuevo proyecto de Iván Ramiro Córdoba?

"Me motivó Juan Diego Medina, que seguramente muchos lo conocen. Es de La Industria INC, con representantes importantes como Manuel Turizo, Luis Alfonso y Kapo; la lista es larga. Es una persona que ha hecho cosas importantes y siempre ha manejado un perfil bajo, algo que me gusta mucho. Es un gran trabajador detrás de cámaras. Un día, charlando y hablando de fútbol, me preguntaba cómo funcionaba el tema de la representación. Le expliqué un poco y, conversando, me dijo: “¿Por qué no hacemos algo juntos?”. Me pareció que había un espacio para hacerlo de una forma más estructurada. La idea me pareció magnífica y acá estamos".



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¿Cuál es el objetivo principal?

"Queremos trabajar por estos chicos y chicas en su parte nutricional, psicológica y emocional, así como en el manejo de sus finanzas. La idea es mirar aspectos específicos en los que pueden mejorar. Ya teniendo la experiencia de observar qué capacidades o situaciones hacen a un jugador diferente de otros, ahí vamos a estar. Y, sobre todo, manteniendo una cercanía con el entorno del fútbol, que abarca muchas cosas".

*¿Para qué los prepararán?

"Uno comienza a jugar al fútbol divirtiéndose, como un juego, pero a veces, cuando da el salto a nivel profesional, le toca atender a la prensa, hablar en distintos contextos o tratar temas de contratos. En todo esto, el jugador debe tener una capacidad de raciocinio para tomar las mejores decisiones".

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*¿Cómo se dará esa orientación desde La Industria IRC?

"Nosotros queremos estar detrás de él y brindarle esos soportes, porque al final el jugador es quien toma la decisión. Se trata de darle herramientas y fortaleza para que pueda hacerlo de la mejor manera. Se cometerán errores, pero la idea es solucionarlos juntos, aprender de ellos y seguir mejorando, para que la formación y lo que proyecten hacia su futuro se convierta en una gran alegría".