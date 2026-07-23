Vea la inmensa atajada que protagonizó Álvaro Montero con Boca Juniors vs. O'Higgins

Álvaro Montero protagonizó una gigantesca atajada, minutos antes de la primera pausa de hidratación del juego, ganándose los aplausos de La Bombonera, en juego de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins.

Todo ocurrió al minuto 21' de la primera parte, cuando el conjunto chileno tejió una jugada por sector derecho para que posteriormente al borde del área Arnaldo Castillo sacara un potente remate, pero bajo los tres palos se encontró con el guardameta de dos metros que sacó la pelota y la mandó al tiro de esquina.

Vea la atajada de Álvaro Montero acá:

¡ENORME ATAJADA DE MONTERO PARA EVITAR EL GOL DE SARRAFIORE PARA O’HIGGINS!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0fJz9OyGGe — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026