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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la inmensa atajada que protagonizó Álvaro Montero con Boca Juniors vs. O'Higgins

Vea la inmensa atajada que protagonizó Álvaro Montero con Boca Juniors vs. O'Higgins

El colombiano se estrenó en su primer partido con Boca Juniors con una gran atajada que se ganó los aplausos de todos los aficionados en La Bombonera. Vea aquí la jugada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Álvaro Montero con Boca Juniors
Álvaro Montero con Boca Juniors
AFP

Álvaro Montero protagonizó una gigantesca atajada, minutos antes de la primera pausa de hidratación del juego, ganándose los aplausos de La Bombonera, en juego de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins.

Todo ocurrió al minuto 21' de la primera parte, cuando el conjunto chileno tejió una jugada por sector derecho para que posteriormente al borde del área Arnaldo Castillo sacara un potente remate, pero bajo los tres palos se encontró con el guardameta de dos metros que sacó la pelota y la mandó al tiro de esquina.

Vea la atajada de Álvaro Montero acá:

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