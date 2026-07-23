Millonarios y un fichaje de lujo, de cara al inicio de la Liga BetPlay 2026-II; directo desde México

Este jueves, Millonarios confirmó la llegada de su nuevo y último refuerzo para este segundo semestre de cara al inicio de la Liga BetPlay 2026-II y la Copa BetPlay.

Se trata del defensor Stiven Barreiro, quien llega proveniente del Club León de México, para unirse a las filas del cuadro 'embajador' que dirige el entrenador Fabián Bustos.

"Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Jaine Stiven Barreiro se convirtió en nuevo jugador del equipo. El defensor central firmó su contrato por dos años", inició diciendo el comunicado oficial.

"Stiven nació el 19 de junio de 1994 en Santiago de Cali y comenzó su carrera profesional en Deportes Quindío. Posteriormente, defendió los colores de Independiente Santa Fe, Atlas FC, Pachuca y Club León de México, de donde llega procedente".



"A lo largo de su trayectoria conquistó la Liga MX, la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf, consolidando una destacada carrera en el fútbol internacional".

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"El defensor se caracteriza por su experiencia, liderazgo y solidez defensiva, cualidades que respaldan una trayectoria de más de una década en el fútbol profesional, ¡Bienvenido a Millonarios, Stiven!", concluyó el texto.

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Altas y bajas de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios afrontó una importante renovación de su plantilla para el segundo semestre. El conjunto 'albiazul' se despidió de Beckam Castro, los guardametas Diego Novoa y Guillermo de Amores, Nicolás Giraldo, Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Edgar Elizalde.

En cuanto a las incorporaciones, el club oficializó las llegadas de los arqueros Javier Burrai y James Aguirre, además de los defensores Stiven Barreiro y Jhomier Guerrero, el lateral Francisco Chaverra, el delantero Andrey Estupiñán y el volante Daniel Ruiz, quien regresó tras finalizar su préstamo con el CSKA Moscú.

¿Cuándo es el debut de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-II?

De acuerdo con el calendario de la Dimayor, el conjunto dirigido por Fabián Bustos debutará en la Liga BetPlay II el próximo sábado 25 de julio, cuando reciba a Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en compromiso correspondiente a la primera fecha del campeonato. El encuentro está programado para las 6:10 p. m y será trasmitido por la señal privada de Win Sports, sin embargo, acá en Gol Caracol podrá vivir el minuto a minuto del partido, goles, polémicas, y crónica del encuentro.

