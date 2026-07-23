Altas y bajas de la Liga BetPlay 2026-II; Franco Armani la principal novedad

El mercado de fichajes de la Liga BetPlay II continúa en movimiento a pocos días del inicio del campeonato. Mientras los clubes ultiman detalles para afrontar el segundo semestre y luchar por la estrella de Navidad, aquí le contamos todo lo que debe saber.

Millonarios:

El equipo 'albiazul' tuvo las bajas de Beckam Castro, los arqueros Diego Novoa y Guillermo de Amores, Nicolás Giraldo, Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Edgar Elizalde.

Por otro lado, presentaron los fichajes de los arqueros Javier Burrai y James Aguirre, Stiven Barreiro, Jhomier Guerrero, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñan y el regreso de Daniel Ruiz, quien estaba a préstamo de CSKA Moscú.



Nacional:

Las bajas del actual subcampeón de Colombia son: el entrenador Diego Arias, el arquero Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, Kevin Cataño y David Ospina.

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Mientras que se reforzó con jugadores como Franco Armani, proveniente de River Plate, Yéicar Perlaza, los regresos a préstamo de Kevin Parra y Luis Marquinez. Además de estrenar banquillo técnico, liderado por: Lucas González y Alexis Henríquez.

Santa Fe:

El 'cardenal' sufrió las bajas de Edwin 'Shirra' Mosquera, Yéicar Perlaza y Jhon Melendez, mientras que solo ha fichado a Kevin Balanta, procedente de Santos Laguna del fútbol mexicano.

Imagen de referencia del trofeo de la Liga del fútbol colombiano Liga BetPlay - Foto: Archivo de Colprensa

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América de Cali:

El equipo 'escarlata' sufrió las salidas del arquero Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Joel Romero y Darwin Machis.

Por otro lado, contrataron a Luis Quiñones proveniente de Pachuca de México, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado y Edson Tortolero.

Junior de Barranquilla:

El campeón de Colombia confirmó las salidas de Jhomier Guerrero y Lucas Monzón, mientras que contrataron a Francisco Fydriszewski, Pablo Ortiz, proveniente de Banik Ostrava de República Checa.

Independiente Medellín:

El 'poderoso de la montaña' confirmó la salida del técnico Alejandro Restrepo y los siguientes jugadores: José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra, Francisco Fydriszewski, Iker Blanco, Daniel Londoño, Nazareth Segura y Dávinson Estupiñán.

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Entre tanto, oficializó las llegadas del técnico Luis Amaranto Perea, Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, uan José Córdoba, Alfonso Simarra y Jeison Medina.

Deportivo Cali:

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El cuadro 'azucarero' confirmó las salidas de Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa y Felipe Aguilar. Por su parte, contrataron a Kalazán Suárez, Edwin Velasco, Léyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya y Leonardo Suárez.

Once Caldas:

El club de Manizales sufrió las salidas de Déinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas y Johan Esteban Beltrán. Por otro lado, contrató a los fuitbolistas: Andrés Correa, Edwin Torres, Juan Pablo Nieto y Daniel Londoño.

Llaneros:

El 'equipo de la media Colombia' oficializó las salidas de Miguel Ortega, Kevin Caicedo, Brian Benítez, Jhonier Blanco y Érik Bodencer. Por su parte, llegaron jugadores como Juan Castilla, Daniel Quiñones, Joel Contreras y Yorleys Mena.

Águilas Doradas:

El equipo 'dorado' sufrió la baja del entrenador Juan David Niño y los siguientes jugadores: Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela y Diego Hernández.

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Por otro lado confirmaron las contrataciones del técnico Diego Hernández, junto con los jugadores Andrés Mosquera Guardia, Ántony Vásquez, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaned, Jhon Meléndez, Jorge Soto, Éduar Arizalas y Ricardo 'el caballo' Márquez.

Deportes Tolima:

El 'pijao' confirmó las salidas del técnico Lucas González, junto con los jugadores Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres y Jersson González, pero cofnirmaron las contrataciones del entrenador Sebastián Oliveros y los jugadores Luis Sánchez, Jorge Cabezas Hurtado, Miguel Ortega y Hómer Martínez.

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Deportivo Pasto:

Los 'volcanicos' hicieron oficial la salida de José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Johan Caicedo, Andrey Estupiñán y Iago Herrerín. Mientras que contrataron a Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez y Andrés Felipe Ibargüen.

Deportivo Pereira:

El 'matecaña' solo oficializó la salida de Gustavo Torres y debido a que atraviesa una compleja situación administrativa que actualmente le impide inscribir nuevos jugadores en la Liga BetPlay, a pesar de las recientes restricciones y el bloqueo de entidades internacionales.

Fortaleza:

Los 'amix' confirmaron las salidas del técnico Sebastián Oliveros y los jugadores Miguel Pernía y Andrés Arroyo. Mientras que contrataron al entrenador Diego Arias, Jhonier Blanco, Andrés Copete, Ítalo Montaño y Juan Camilo Castillo.

Internacional de Bogotá

El equipo capitalino solo tuvo dos salidas: Dereck Mocada y Kalazán Suárez, y confirmaron la llegada de Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garcés y Kevin Cataño.

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Jaguares:

El equipo de Monteria tuvo gran cantidad de salidas en su plantilla: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios y Khaiser Leni. Pero, confirmaron las contrataciones de Jerson Malagón, Juan Esteban, Edwin Martínez, Nicolás Giraldo, Esteban Beltrán, Carlos Cantillo, Fáber Gil, Juan Pablo Arcila, Andrés Alfonso y Johan Esteban Beltrán.

Cúcuta Deportivo

El 'motilón' confirmó las salidas de Brayan Córdoba, Ómar Albornoz y Éduar Arizalas y contrató dos fichas: Marlon Carabalí y Gustavo Torres.

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Boyacá Chicó:

El 'ajedrezado' confirmó una sola baja y se trata de Ítalo Montaño, mientras que confirmó las llegadas de Jéfferson Mena e Isaac Camargo.

Bucaramanga:

El 'leopardo' sufrió la salida de su entrenador Leonel Álvarez y los jugadores Jéfferson Mena, Fáber Gi, Israel Alba, Gléyfer Medina y Carlos de las Salas.

Por otro lado, confirmó las llegadas del técnico uruguayo Pablo Peirano y los futbolistas Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz, Diego Novoa y Víctor Cantillo.

Alianza FC:

El cuadro de Valledupar sufrió la salida de dos jugadores, se trata de Carlos Lucumí y Juan Pablo Arcila, mientras que confirmó las contrataciones de Léyner Palacios, Israel Alba y Déinner Quiñones.