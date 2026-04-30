Cómo quedó la tabla de posiciones en la Copa Sudamericana, tras derrota de América 2-0 con Tigre

Con los goles de Martín Garay y de Ignacio Russo, el Tigre se impuso este jueves por 2-0 ante América de Cali en la tercera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Garay (m.14) y Russo (m.28) le pusieron fin a una racha del Matador de doce partidos sin ganar.

Tras este resultado, Macará es primero con siete unidades, mientras que Tigre y América igualan con cuatro unidades. Por último, está Alianza Atlético con unidad.

Tigre salió desde el primer minuto con vocación ofensiva y antes del cuarto de hora logró ponerse en ventaja con una buena jugada de Santiago López que llegó hasta el fondo y tiró un centro para que Garay empujara el balón a la red.



El equipo dirigido por Diego Dabove no detuvo su presión y a los 28 minutos aumentó la ventaja tras un tiro de esquina ejecutado por Ramón Arias para que Russo anotara el segundo gol.

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En el complemento, el conjunto colombiano fue un poco más intenso pero no logró vulnerar la portería defendida por Felipe Zenobbio y Tigre pudo romper la racha de doce partidos (diez por torneo local y dos por Copa Sudamericana) sin triunfos.

Por su parte, Macará que jugó un poco más tarde que los vallecaucanos; venció por 0-2, en condición de visitante, a Alianza Atlético, en el cierre de esta tercera fecha de la Copa Sudamericana.

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En la cuarta jornada del Grupo A, Tigre visitará a Macará y América irá a Perú para medirse con Alianza Atlético.



Así quedó la tabla de posiciones en el grupo A, de la Copa Sudamericana, tras derrota de América: