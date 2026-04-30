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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Copa Sudamericana, tras derrota de América 2-0 con Tigre

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Copa Sudamericana, tras derrota de América 2-0 con Tigre

El cuadro 'escarlata' perdió el invicto en Sudamericana, este jueves, tras caer por dos goles frente a Tigre, en territorio argentino. Además, bajó casillas en la tabla del grupo.

Por: EFE
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores de América, tras caer por 2-0 frente a Tigre, en Sudamericana.
Jugadores de América, tras caer por 2-0 frente a Tigre, en Sudamericana.
Foto: AFP.

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