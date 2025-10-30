Yáser Asprilla recibió gran 'espaldarazo' de su entrenador, en Girona; "es un equipo top"

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha reivindicado este jueves que está "convencido" de que su plantilla es "muy buena", a pesar de seguir colista, y ha reiterado que el equipo irá "a más".

"Si somos capaces de mirar hacia adelante y ser un equipo con energía, que lucha cada pelota, que da pases hacia adelante, que mira el rival a la cara, que presiona hacia adelante, haremos una muy buena temporada", ha añadido en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Getafe.

Míchel ha destacado que la plantilla no está "cansada" por la prórroga del martes ante el Constancia en la Copa del Rey (2-3) e, incluso, ha afirmado que vino "bien" porque jugadores como Bryan Gil, Thomas Lemar o Viktor Tsygankov "necesitan minutos de calidad".

El entrenador rojiblanco ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de su equipo, pero sí ha reconocido que el Girona ha comenzado mal porque no ha conseguido que los jugadores "estén convencidos al 100% o entiendan al 100%" sus ideas.

"Es mi responsabilidad hacer que estos grandes jugadores sean capaces de competir, correr y jugar como ellos saben con mi filosofía", ha añadido.

En este sentido, ha reconocido que él necesita "más tiempo" para que los futbolistas interioricen sus ideas que José Bordalás, "un gran entrenador".

Para poder ganar en el Coliseum ha pedido "personalidad con la pelota" y "mirar más adelante que nunca" para que el Getafe corra hacia atrás y esté más cerca de su área que de la del Girona.

En el día de su 50º aniversario, Míchel ha asegurado que no pide "nada" porque se siente "feliz" y "agradecido" en Montilivi.

"He encontrado un club y un equipo 'top' en todos los sentidos y una ciudad que me ha acogido de la mejor manera. Quiero continuar de la misma manera mucho tiempo", ha concluido el técnico.