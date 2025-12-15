Continúan las malas noticias para Luis Sinisterra; Cruzeiro hizo anuncio oficial

El Cruzeiro en el que actúa el jugador colombiano Luis Sinisterra, anunció este lunes la salida del técnico portugués Leonardo Jardim, un día después de que el equipo cayera eliminado en las semifinales de la Copa de Brasil frente al Corinthians en la tanda de penaltis.

"Cruzeiro anuncia que el técnico Leonardo Jardim no continuará como entrenador del equipo en la temporada 2026", señaló el club de Belo Horizonte en sus redes sociales.

— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 15, 2025

Jardim, de 51 años, abandona la disciplina celeste después de cuajar una buena temporada, en la que finalizó en una meritoria tercera posición en la Liga brasileña, por detrás apenas de dos gigantes como Palmeiras y el campeón Flamengo.



El cuadro de Belo Horizonte estuvo muy cerca de clasificarse para la final de la Copa de Brasil. Tropezó en el encuentro de ida (0-1), pero la victoria en la vuelta, disputado el domingo pasado en la cancha del Corinthians, fue insuficiente (1-2).

La eliminatoria finalmente se definió en la tanda de penaltis, en la que brilló el portero corinthiano Hugo Souza.

Jardim llegó al banquillo de la 'Raposa' en febrero pasado y tenía contrato hasta finales de 2026, pero ha decidido anticipar su adiós porque "no desea trabajar más como entrenador", según el portal Ge.

El mismo medio deportivo afirmó que el exseleccionador brasileño Tite figura en la lista de principales candidatos para sustituir al preparador luso.

La directiva del Cruzeiro agradeció en las redes sociales "la dedicación, el compromiso y el profesionalismo demostrados a lo largo del año" por parte de Jardim y su equipo de auxiliares.

"Les deseamos mucho éxito en sus futuras carreras", añadió.



Luis Sinisterra otra vez lesionado

Luis Sinisterra, jugador colombiano al servicio del Cruzeiro @luissinisterra/Instragam

El exjugador de Once Caldas fue titular desde el arranque con Cruzeiro y mostró un buen nivel sobre el gramado del Arena Corinthians, en São Paulo, donde incluso generó una ocasión clara de gol para su equipo. Sin embargo, al minuto 30 encendió las alarmas tras sentir un fuerte dolor en su pierna izquierda, lo que lo obligó a quedar tendido en el terreno de juego.

Aunque recibió atención inmediata por parte del cuerpo médico, el exjugador del Bournemouth no pudo continuar en el compromiso y fue sustituido por Keny Arroyo. Esta representa la tercera lesión que sufre Sinisterra Lucumí desde su llegada al fútbol brasileño, por lo que ahora se espera un parte médico oficial de Cruzeiro que determine la gravedad de esta nueva molestia física.

MUDANÇA FORÇADA NO CRUZEIRO! 🏥❌ Luís Sinisterra sentiu e deixou o campo para a entrada de Arroyo! #CopaBetanoDoBrasil #FutebolBrasileiro #TR pic.twitter.com/cKX4vCQu0O — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 14, 2025