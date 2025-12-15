Malas noticias para el Bayern Múnich de Luis Díaz, figura se lesionó y no se sabe cuándo volverá

El Bayern Múnich tendrá que prescindir del meta Manuel Neuer en el próximo partido de la Bundesliga ante el Heidenheim, que será el último que dispute el campeón alemán antes de la pausa de invierno, por un desgarre en el muslo derecho que sufrió en el empate 2-2 ante el Maguncia.

Así lo informó este lunes el club alemán después de que Neuer fuera sometido a unos exámenes médicos. En el próximo partido, contra el Heidenheim, Jonas Urbig deberá estar en la portería del Bayern, lo que supondrá su tercera titularidad en esta temporada en la Bundesliga. No está claro cuando Neuer volverá a estar en el campo. El Bayern empezará el año el 11 de enero ante el Wolfsburgo en el reinicio de la Bundesliga.

Comunicado del Bayern Múnich

"El FC Bayern tendrá que prescindir temporalmente de su capitán Manuel Neuer. El portero sufrió una rotura muscular en el isquiotibial derecho durante el partido de la Bundesliga del domingo en casa contra el 1. FSV Mainz 05. Este fue el resultado de una evaluación realizada por el departamento médico del FC Bayern", fue lo que escribió el club en un comunicado. El alemán tan solo se perdió cuatro juegos en lo que va de la temporada, por lo que su baja significa un golpe para los planes del equipo bávaro, que ahora tendrán que reemplazarlo con Urbig, que solo ha jugado cuando Neuer no ha estado disponible.



Manuel Neuer con Bayern Múnich EFE

El arquero de 39 años se sigue manteniendo vigente al más alto nivel, siendo fundamental con sus atajadas y su voz de mando en el Bayern. Durante su estancia en el club lo ha ganado todo, inclusive la Champions League, por lo que es uno de los jugadores llamados a liderar al club en su búsqueda de la 'orejona'. Por ahora, el Bayern deberá lidiar con la baja del experimentado portero en su último juego de 2025, que se llevará a cabo este domingo a las 11:30 a.m. (hora de Colombia) frente al Heidenheim en el estadio Voith-Arena por la jornada 15 de la Bundesliga. Para este partido, el cuadro de Baviera contará nuevamente con Luis Díaz, que pagó una fecha de sanción y estará nuevamente a las ordenes de Vincent Kompany para seguir demostrando su buen nivel.