Gol Caracol  / Malas noticias para el Bayern Múnich de Luis Díaz, figura se lesionó y no se sabe cuándo volverá

El gigante alemán informó este lunes, por medio de un comunicado, que una de sus estrellas sufrió una lesión y será baja por un tiempo indefinido. ¡Descubra de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025
Bayern Múnich, en un partido de Champions League
Foto: X/ @FCBayern

