Mbappé es una amenaza para Cristiano Ronaldo; en Real Madrid están atentos y hasta sorprendidos

Kylian Mbappé no para de impresionar en el Real Madrid. El francés, autor del primer gol de su equipo en la mas reciente victoria este fin de semana frente al Alavés, está muy cerca de romper un récord que consiguió Cristiano Ronaldo en su etapa en el club.

El nacido en Bondy acumula 56 goles en este año con la camiseta 'merengue', cerca de los 59 que anotó el astro portugués en el año 2013. A Mbappé le restan dos partidos en el año, por lo que deberá acelerar su cuota goleadora para romper el registro impuesto por Ronaldo.

Desde su llegada, el exPSG ha ido creciendo en su nivel, hasta convertirse hoy en día en la principal amenaza del conjunto blanco en la zona de ataque. Debutó frente a Atalanta por la Supercopa de Europa de 2024, y a los 68 minutos se hizo presente en el marcador, demostrando que había llegado para hacer historia con el cuadro español. Sin embargo, su primera temporada, aunque con muy buenos datos goleadores en el equipo, estuvo lejos de las expectativas que suscitó su fichaje, dejándose ver en algunos momentos inconexo con sus demás compañeros y poco desequilibrante en el uno contra uno.



No obstante, todo eso cambió en esta temporada, 'Kiki' dio un paso adelante y tomó las riendas de la delantera del gigante europeo. En liga es el máximo goleador del torneo con 17 dianas, a seis de su principal perseguidor, Ferran Torres del Barcelona. En Champions, no se queda atrás, también es el que jugador que más anotó, con 9 goles, superando a Osimhen del Galatasaray y Haaland del Manchester City que tienen 6 tantos. En total, son 26 goles y cuatro asistencias en 22 partidos, datos que hacen ver que su influencia en cancha es total y por ahora lo pone como uno de los principales candidatos a llevarse el Balón de Oro de la temporada.

Kylian Mbappé (10) festeja el gol que le marcó al Alavés con Real Madrid en la Liga de España. AFP

Los partidos que le quedan a Mbappé en el año

En este momento el francés está exponiendo en cancha lo que afirmó sobre sus expectativas en el club blanco. "Siempre he dicho que no tengo límites. Si puedo marcar 50 goles los voy a marcar, si puedo marcar más voy a marcar más, pero lo más importante es ganar títulos. Porque en mi carrera he marcado muchos goles pero a veces para nada, porque no hemos ganado títulos. Si marcamos muchos goles y ganamos títulos, firmo con mi sangre", fueron sus palabras. Ahora, tendrá la posibilidad de dejar atras el récord de una leyenda del equipo como Cristiano Ronaldo, en los dos juegos que le quedan, uno frente al Talavera este miércoles por la Copa del Rey y otro frente al Sevilla el sábado por la liga de España. Tres anotaciones más y hará historia.