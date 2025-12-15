The Best 2025: nominados a todos los premios y a equipos del año; hay 5 colombianos

Publicidad
Los Premios The Best 2025 se entregarán el martes 16 de diciembre en Doha, Catar, a las 12:00 p. m. (hora colombiana) como antesala de la final de la Copa Intercontinental de Clubes, programada para el miércoles 17 del mismo mes entre Flamengo de Brasil y PSG de Francia.
La gala se podrá ver en directo por televisión mediante las plataformas digitales de FIFA, ente organizador de la ceremonia, y en ella se exaltarán a los más destacados de cada rama en las siguientes categorías: mejor futbolista, mejor DT, mejor guardameta, mejor afición y mejor gol (Premio Puskás y Premio Marta).
Adicionalmente, se elegirá al equipo del año, al que aspiran 6 colombianos: Kevin Mier y Jhon Arias, para el onceno masculino, así como Katherine Tapia, Leicy Santos y Mayra Ramírez, para el elenco femenino.
Acá, todas las categorías, en las que no están las estrellas Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo:
⦁ Mejor jugador del año
Ousmane Dembélé (FRA, PSG)
Achraf Hakimi (MAR, PSG)
Harry Kane (ING, Bayern Múnich)
Kylian Mbappe (FRA, Real Madrid)
Nuno Mendes (POR, PSG)
Cole Palmer, (ING, Chelsea)
Pedro Gonzàlez 'Pedri' (ESP, Barcelona)
Raphael Dias Belloli 'Raphinha' (BRA, Barcelona)
Mohamed Salah (EGI, Liverpool)
Vítor Machado Ferreira 'Vitinha' (POR, PSG)
Lamine Yamal (ESP, Barcelona)
⦁ Mejor jugadora del año
Sandy Baltimore (FRA, Chelsea)
Nathalie Bjorn (SUE, Chelsea)
Aitana Bonmati (ESP, Barcelona)
Lucy Bronze (ING, Chelsea)
Mariona Caldentey (ESP, Arsenal)
Temwa Chawinga (MALW, Kansas Current EE. UU.)
Diani Kadidiatou (FRA, Lyon)
Melchie Dumornay (HAI, Lyon)
Patricia Guijarro (ESP, Barcelona)
Lindsey Heaps (EE. UU., Lyon)
Lauren James (ING, Chelsea)
Chloe Kelly (ING, Man. City y Arsenal
Ewa Pajor (POL, Barcelona)
Claudia Pina (ESP, Barcelona)
Alexia Putellas (ESP, Barcelona)
Alessia Russo (ING, Arsenal)
Leah Williamson (ING, Arsenal)
⦁ Mejor entrenador de fútbol masculino
Javier Aguirre (SEL, Sel. México)
Míkel Arteta (ESP, Arsenal)
Luis Enrique Martínez (ESP, PSG)
Hansi Flick (ALE, Barcelona)
Enzo Maresca (ITA, Chelsea)
Roberto Martínez (ESP, Sel. Portugal)
Arne Slot (NED, Liverpool)
⦁ Mejor entrenador de fútbol femenino
Sonia Bompastor (FRA, Chelsea)
Jonatan Giráldez (ESP, Lyon)
Seb Hines (ING, Orlando Pride EE. UU.)
Renee Slegers (NED, Arsenal)
Sarina Wiegman (NED, Sel. Inglaterra)
⦁ Mejor arquero
Alisson Becker (BRA, Liverpool)
Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (ITA, PSG y Man. City)
Emiliano 'Dibu' Martínez (ARG, Aston Villa)
Manuel Neuer (ALE, Bayern Múnich)
David Raya (ESP, Arsenal)
Yann Sommer (SUI, Inter de Milán)
Wojciech Szczęsny (POL, Barcelona)
⦁ Mejor arquera
Ann-Katrin Berger (ALE, Gotham EE. UU.)
Catalina Coll (ESP, Barcelona)
Christiane Endler (CHL, Lyonnais)
Hannah Hampton (ING, Chelsea)
Anna Moorhouse (ING, Orlando Pride EE. UU.)
Chiamaka Nnadozie (NIG, PSG y Brighton
Phallon Tullis-Joyce (EE. UU., Man. United)
⦁ Premio a mejor afición
Alejandro Ciganotto (ARG)
'Manolo, el del Bombo' (ESP, póstumo)
Zakho fans (IRAK)
⦁ Premio Puskás al mejor gol masculino
Realino de Souza 'Alerrandro' (BRA, en Vitória vs. Cruzeiro)
Alessandro Deiola (ITA, en Cagliari vs. Venezia)
Pedro de la Vega (ARG, en Cruz Azul vs. Seattle Sounders)
Santiago Montiel (ARG, en Independiente vs. I. Rivadavia)
Amr Nasser (EGI, en Al Ahly vs. Pharco)
Carlos Orrantía (MEX, en Querétaro vs. Atlas)
Lucas Ribeiro (BRA, en Mamelodi Sundowns vs. B. Dortmund)
Declan Rice (ING, en Arsenal vs. Real Madrid)
Rizky Ridho (Indonesia, en Persija Jakarta vs. Arema)
Kévin Rodrigues (POR, en Kasımpasa vs. Rizespor)
Lamine Yamal (ESP, en Espanyol vs. Barcelona)
⦁ Premio Marta a mejor gol femenino
Jordyn Bugg (EE. UU., en North Carolina Courage vs. Seattle Reign)
Mariona Caldentey (ESP, en Lyon vs. Arsenal)
Ashley Cheatley (ING, en Brentford vs. Ascot United)
Kyra Cooney-Cross (ALE, en Alemania vs. Australia)
Jon Ryong-jong (N.COR, en Corea del Norte vs. Argentina)
Marta Vieira da Silva (BRA, en Orlando Pride vs. Kansas Current)
Vivianne Miedema (GAL, en Gales vs. Países Bajos)
Kishi Núñez (ARG, en Argentina vs. Costa Rica)
Lizbeth Ovalle (MEX, en Tigres vs. Guadalajara)
Ally Sentnor (EE. UU., en Estados Unidos vs. Colombia)
Khadija Shaw (JAM, en Hammarby vs. Manchester City)
⦁ Rama masculina
- Arqueros:
Alisson Becker (Brasil y Liverpool)
Yassine Bounou (Marruecos y Al Hilal)
Diogo Costa (Portugal y Porto)
Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)
Michele Di Gregorio (Italia y Juventus)
Gianluigi Donnarumma (Italia y PSG y Man. City)
Fabio (Brasil y Fluminense)
John Victor (Brasil, Botafogo y Nottingham)
Emiliano 'Dibu' Martínez (Argentina y Aston Villa)
Edouard Mendy (Senegal y Al-Ahli)
Alex Meret (Italia y Napoli)
Kevin Mier (Colombia y Cruz Azul)
Manuel Neuer (Alemania y Bayern Múnich)
Jan Oblak (Eslovenia y Atlético de Madrid)
David Raya (España y Arsenal)
Robert Sánchez (España y Chelsea)
Unai Simón (España y Athletic Bilbao)
Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán)
Mile Svilar (Bélgica y Roma)
Wojciech Szczesny (Polonia y Barcelona)
Weverton (Brasil y Palmeiras)
Ronwen Williams (Sudáfrica y Mamelodi Sundowns)
- Defensas:
Pau Cubarsi (España y Barcelona)
Marc Cucurella (España y Chelsea)
Alphonso Davies (Canadá y Bayern Múnich)
Giovanni di Lorenzo (Italia y Napoli)
Ruben Dias (Portugal y Manchester City)
Denzel Dumfries (Países Bajos e Inter de Milán)
Raphael Guerreiro (Portugal y Bayern Múnich)
Achraf Hakimi (Marruecos y PSG)
Dean Huijsen (España, Bournemouth y Real Madrid)
Ibrahima Konate (Francia y Liverpool)
Kalidou Koulibaly (Senegal y Al Hilal)
Jules Kounde (Francia y Barcelona)
Gabriel Magalhaes (Brasil y Arsenal)
Marquinhos (Brasil y PSG)
Nuno Mendes (Portugal y PSG)
Nicolás Otamendi (Argentina y Benfica)
Willian Pacho (Ecuador y PSG)
Antonio Rudiger (Alemania y Real Madrid)
William Saliba (Francia y Arsenal)
Thiago Silva (Brasil y Fluminense)
Dayot Upamecano (Francia y Bayern Múnich)
Virgil van Dijk (Países Bajos y Liverpool)
- Volantes:
Jhon Arias (Colombia, Fluminense y Wolves)
Jude Bellingham (Inglaterra y Real Madrid)
Moises Caicedo (Ecuador y Chelsea)
Frenkie de Jong (Países Bajos y Barcelona)
Bruno Fernandes (Portugal y Man. United)
Enzo Fernández (Argentina y Chelsea)
Ryan Gravenberch (Países Bajos y Liverpool)
Joshua Kimmich (Alemania y Bayern Múnich)
Alexis Mac Allister (Argentina y Liverpool)
Scott McTominay (Escocia y Napoli)
Jamal Musiala (Alemania y Bayern Múnich)
Joao Neves (Portugal y PSG)
Ruben Neves (Portugal y Al Hilal)
Michael Olise (Francia y Bayern Múnich)
Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)
Pedro González 'Pedri' (España y Barcelona)
Declan Rice (Inglaterra y Arsenal)
Fabián Ruíz (España y PSG)
Bernardo Silva (Portugal y Manchester City)
Federico Valverde (Uruguay y Real Madrid)
'Vitinha' (Portugal y PSG)
Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen y Liverpool
- Delanteros:
Salem Al Dawsari (Arabia Saudí y Al Hilal)
Bradley Barcola (Francia y PSG)
Ousmane Dembele (Francia y PSG)
Desire Doue (Francia y PSG)
Serhou Guirassy (Guinea y Borussia Dortmund)
Viktor Gyokeres (Suecia, Sp. Lisboa y Arsenal)
Erling Haaland (Noruega y Manchester City)
Luiz Henrique (Brasil, Botafogo y Zenit)
Alexander Isak (Suecia, Newcastle y Liverpool)
Harry Kane (Inglaterra y Bayern Múnich)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli y PSG)
Robert Lewandowski (Polonia y Barcelona)
Lautaro Martínez (Argentina e Inter de Milán)
Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid)
Lionel Messi (Argentina e Inter Miami)
Joao Pedro (Brasil, Brighton y Chelsea)
'Raphina' (Brasil y Barcelona)
Mateo Retegui (Italia,Atalanta y Al-Qadsiah)
Cristiano Ronaldo (Portugal y Al Nassr)
Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)
Vinícius Jr. (Brasil y Real Madrid)
Lamine Yamal (España y Barcelona)
⦁ Rama femenina
- Arqueras:
Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham EE. UU.)
Chen (China y Wuhan Jiangda)
Cata Coll (España y Barcelona)
Zainab Donga (Islas Salomón)
Mary Earps (Inglaterra y PSG)
Habiba Emad (Egipto y FC Masar)
Christiane Endler (Chile y Lyon)
Nicky Evrard (Bélgica y PSV Eindhoven)
Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea)
Cynthia Konlan (Ghana)
Lorena (Brasil, Gremio y Kansas Current)
Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride)
Fideline Ngoy Mudimbi (RD Congo y Mazembe)
Nicole (Brasil y Corinthians)
Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC Y Brighton)
Sandra Panos (España y Club América)
Livia Peng (Suiza, Chelsea y Werder Bremen)
Katherine Tapia (Colombia y Palmeiras)
Phallon Tullis-Joyce (EE. UU. y Man. United)
Daphne van Domselaar (Países Bajos y Arsenal)
Yéssica Velásquez (Colombia y Santa Fe)
Ayaka Yamashita (Japón y Manchester City)
- Defensas:
Ona Batlle (España y Barcelona)
Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea)
illie Bright (Inglaterra y Chelsea)
Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)
Steph Catley (Australia y Arsenal)
Lucia di Guglielmo (Italia y Roma)
Magdalena Eriksson (Suecia y Bayern Múnich)
Emily Fox (EE. UU. y Arsenal)
Giulia Gwinn (Alemania y Bayern Múnich)
Franziska Kett (Alemania y Bayern Múnich)
Maelle Lakrar (Francia y Real Madrid)
María Pilar 'Mapi' León (España y Barcelona)
Elena Linari (Italia, Roma y London City)
Sarai Linder (Alemania y Wolfsburgo)
Mariza (Brasil y Corinthians)
Katie McCabe (Irlanda y Arsenal)
Leila Ouahabi (España y Manchester City)
Irene Paredes (España y Barcelona)
Emily Sams (EE. UU. y Orlando Pride)
Rebekah Stott (Nueva Zelanda y Melbourne City)
Tarciane (Brasil, Houston Dash y Lyonnais)
Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal)
- Volantes:
Filippa Angeldahl (Suecia y Real Madrid)
Croix Bethune (EE. UU. y Washington Spirit)
Aitana Bonmati (España y Barcelona)
Sam Coffey (EE. UU. y Portland Thorns)
Erin Cuthbert (Escocia y Chelsea)
Giulia Dragoni (Italia, Roma y Barcelona)
Manuela Giugliano (Italia y Roma)
Patricia Guijarro (España y Barcelona)
Pernille Harder (Dinamarca y Bayern Múnich)
Yui Hasegawa (Japón y Manchester City)
Lindsey Heaps (EE. UU. y Lyon)
Claire Hutton (EE. UU. y Kansas Current)
Toko Koga (Japón, Feyenoord y Tottenham)
Frida Maanum (Noruega y Arsenal)
Sjoeke Nusken (Alemania y Chelsea)
Ramona Padio (Papúa y Hekari United)
Claudia Pina (España y Barcelona)
Guro Reiten (Noruega y Chelsea)
Geraldine Reuteler (Suiza y Eintracht Frankfurt)
Leicy Santos (Colombia y Washington Spirit)
Gaetane Thiney (Francia y Paris FC)
Keira Walsh (Inglaterra, Barcelona y Chelsea)
- Delanteras:
Barbra Banda (Zambia y Orlando Pride)
Stina Blackstenius (Suecia y Arsenal)
Jule Brand (Alemania, Wolfsburg y Lyon)
Klara Buhl (Alemania y Bayern Múnich)
Mariona Caldentey (España y Arsenal)
Temwa Chawinga (Malaui y Kansas Current)
Ghizlane Chebbak (Marruecos y Levante)
Melchie Dumornay (Haití y Lyon)
Cristiana Girelli (Italia y Juventus)
Caroline Graham Hansen (Noruega y Barcelona)
Amanda Gutierres (Brasil y Palmeiras)
Lauren James (Inglaterra y Chelsea)
Ibtissam Jraidi (Marruecos y Al Ahli)
Chloe Kelly (Inglaterra, Man. City y Arsenal)
Marta (Brasil y Orlando Pride)
Sanaa Mssoudy (Marruecos y AS FAR)
Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)
Alexia Putellas (España y Barcelona)
Mayra Ramírez (Colombia y Chelsea)
Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (Suecia y Chelsea)
Wang Shuang (China, Tottenham y Wuhan Jiangda)