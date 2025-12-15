¿Quiénes son los colombianos que están nominados a los Premios The Best?

Se acerca en final de la temporada 2025 y llegó la hora de conocer a los mejores futbolistas y entrenadores, en rama masculina y femenina, con la entrega de las distinciones de los premios 'The Best', que año a año entrega la FIFA, que anunció que este martes se revelarán los nombres de los ganadores en una gala en la ciudad de Doha.

Y en este sentido hay que decir que entre los nominados no faltaron los y las jugadoras colombianas, como quiera que el arquero Kevin Mier, del registro del Cruz Azul, y Jhon Arias, en el primer semestre en Fluminense y en el segundo en Wolves de Inglaterra; y Leicy Santos, del Washington Spirit; Mayra Ramírez, del Chelsea, y Katherine Tapia, de Palmeiras; están nominados para el once ideal del año.

Así las cosas, hay expectativa en nuestro país para ver si se dará representación nacional en ese apartado de la premiación.

Mayra Ramírez celebra el gol con Selección Colombia - Foto: AFP

Publicidad

Quiénes son los favoritos a ganar el The Best

Entre los favoritos, destaca el Balón de Oro Ousmane Dembélé (PSG), su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) o el joven Lamine Yamal (FC Barcelona).

Publicidad

Otros atacantes del fútbol europeo, como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) o el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) también figuran en la lista decidida por un "panel de expertos" reunido por la FIFA.

En la categoría femenina hay hasta diecisiete jugadoras: la selección de Inglaterra, bicampeona de Europa, cuenta con hasta cinco nominadas, el mismo número de jugadoras que España.

Vencedor de la Liga de Campeones con PSG, el entrenador español Luis Enrique es el favorito entre los nominados a mejor entrenador, contra seis rivales entre los que destacan el neerlandés Arne Slot (Liverpool) o el alemán Hansi Flick (FC Barcelona).

En el fútbol femenino, la entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman parte como favorita, tras haber conquistado el pasado verano boreal su tercera Eurocopa consecutiva en los banquillos.

Publicidad

Los galardonados son elegidos por el voto de aficionados, de representantes de medios de comunicación y de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales de fútbol.