"Yo no diría que amo a Luis Díaz, pero claro que me gusta mucho; es un gran jugador"

Luis Díaz no está teniendo su mejor inicio de año. En lo que va del 2025, solo ha podido brindar una asistencia, en la victoria 2-0 sobre Newcastle por la Premier League , y marcar un gol, en el 2-1 frente a Wolverhampton, también en la Liga inglesa. Eso sí, en términos generales, sus números en la temporada son para aplaudir y enmarcar, siendo de las mejores desde que llegó a Liverpool.

Son 2.454 minutos en total, repartidos en 38 compromisos, entre Premier, Champions, Carabao Cup y FA Cup. Allí, ha inflado las redes en 13 ocasiones y dio cuatro pases de gol, convirtiéndose en una pieza clave para el director técnico, Arne Slot. Sin embargo, no es titular fijo, ya que ha protagonizado un imperdible mano a mano con Cody Gakpo por hacerse con un lugar en el once inicial.

Ahora, el estratega ha buscado la manera para que el guajiro esté en cancha, ubicándolo en posiciones donde no suele desempeñarse, como '9' de área y referente en el frente de ataque. Por eso, los miles de aficionados del conjunto 'red' reconocen el esfuerzo y profesionalismo de Luis Díaz, hasta el punto de que lo amen, como contó el propio estratega del equipo inglés meses atrás.

"No solo los colombianos aman a 'Lucho', ¡también le ama la afición del Liverpool, mucho! He escuchado muchas veces a los hinchas corear su nombre y sé que a los directivos también les gusta mucho. Yo no diría que le amo, pero claro que me gusta mucho porque es un gran jugador", afirmó Arne Slot, tras una de las mejores exhibiciones del colombiano, cuando brilló en Champions.

Luis Díaz, delantero colombiano del Liverpool, en un partido de la Premier League Getty Images

Publicidad

El pasado 5 de noviembre de 2024, Luis Díaz fue la figura del club, en el triunfo 4-0 sobre Bayer Leverkusen, por la fecha 4 de la Liga de Campeones. En aquel entonces, firmó un triplete y se llevó los aplausos en Anfield. Recordemos que el 'cafetero' jugo siete de los ocho encuentros en este torneo, excepto el último (derrota 3-2 contra PSV), al que ya llegaban clasificados a octavos de final.

Ahora, el guajiro se prepara para un reto, justamente en el certamen de clubes más importante de Europa. Este miércoles 5 de marzo, a las 3:00 de la tarde (Hora de Colombia), en el Parque de los Príncipes, Liverpool visita al PSG, por la ida de los 'octavos'. Cabe aclarar que el encuentro de vuelta está programado para el martes 11 de marzo, también a las 3:00 p.m., (Hora de nuestro país).